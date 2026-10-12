Mositech-Gruppe mit knapp 58 Millionen Euro Umsatz

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dornbirn fungiert in Österreich und der Schweiz als Exklusivpartner renommierter Hersteller wie PENTAX Medical, STERIS und Wassenburg Medical. Die Zeichen stehen weiter klar auf Wachstum. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die Mositech-Gruppe einen Umsatz von knapp 58 Millionen Euro. Damit konnte der Spezialist für flexible Endoskopie und OP-Instrumentenmanagement seinen Umsatz seit 2022 nahezu verdoppeln. Wesentliche Treiber sind neben der steigenden Nachfrage im Gesundheitswesen die personelle Verstärkung der Schweizer Geschäftsführung sowie der grenzüberschreitende Ausbau des Serviceangebots. Zusätzliche Marktchancen eröffnet die zur Gruppe gehörende MIM Medizintechnik. Die seit 2020 eigenständige Sparte ist in Österreich Marktführer im OP-Instrumentenmanagement und expandierte im Februar 2026 mit einem Standort in Spreitenbach in die Schweiz. Mittlerweile vertrauen mehr als 85 Krankenhäuser im DACH-Raum auf die herstellerunabhängige Instandhaltung.