Pflegelehre: Erste Absolventinnen feiern erfolgreichen Abschluss

Die Pflegelehre startete im Herbst 2023 auf Initiative der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Sie ermöglicht Jugendlichen unmittelbar nach Abschluss der allgemeinen Schulpflicht, in den Pflegeberuf einzusteigen. Sieben junge Frauen feierten am heutigen 28. August 2026 ihren Lehrabschluss und sind nun offiziell ausgebildete Pflegeassistentinnen. Diese ersten Abschlüsse markiert mehr als nur einen persönlichen Erfolg, er bestätigt ein zukunftsweisendes Ausbildungsmodell. „Der erfolgreiche Lehrabschluss unserer ersten Pflegelehrlinge markiert einen bedeutenden Schritt für die Pflege in Vorarlberg“, sagte Wilhelm Gruber, Obmann der Fachgruppe der Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer Vorarlberg. „Die Pflegelehre hat sich als wertvoller Weg erwiesen. Die hohe Nachfrage zeigt, wie attraktiv dieser sinnstiftende und krisensichere Beruf für junge Menschen ist. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung unserer Gesundheitsversorgung der Zukunft“, erklärte Gruber.

Fachkräfte für das Gesundheitssystem

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher betonte anlässlich der Lehrabschlussfeier: „Ich gratuliere den ersten Absolventinnen der Pflegelehre zu diesem besonderen Erfolg. Ihr Abschluss ist ein echter Meilenstein für die Pflege und für die Gesundheitsversorgung in Vorarlberg. Jede und jeder, der sich für einen Beruf in der Pflege entscheidet, wird gebraucht – heute und in Zukunft. Pflege ist ein anspruchsvoller, aber vor allem sinnstiftender Beruf.“ Sie führte aus: „Die Pflegelehre ist ein wichtiger Baustein, um Fachkräfte zu gewinnen und jungen Menschen bereits unmittelbar nach der Pflichtschule einen Einstieg in die Pflege zu ermöglichen. Besonders wertvoll ist die Durchlässigkeit des Ausbildungssystems. Damit eröffnen wir jungen Menschen vielfältige Perspektiven und schaffen langfristig Fachkräfte für unser Gesundheitssystem.“

Präsident der Arbeiterkammer Vorarlberg Bernhard Heinzle schloss sich den Gratulanten an: „Die Pflege ist eine verantwortungsvolle Aufgabe mit vielfältigen Tätigkeitsbereichen. Die Absolventinnen stehen am Beginn einer spannenden Karriere in einem Beruf der Zukunft. Ich gratuliere ihnen zu ihrem Mut und ihren großartigen Leistungen.“

Ein Modell mit Zukunft

Für die Wirtschaftskammer Vorarlberg ist der Erfolg das Ergebnis beharrlicher Arbeit. WKV-Direktor Julian Fässler betonte: „Es war eine wichtige Aufgabe, und es hat sich absolut gelohnt, für dieses neue Ausbildungsmodell zu kämpfen. Wir sind stolz darauf, von Anfang an, an federführend daran beteiligt gewesen zu sein und unseren Betrieben eine so zukunftsfähige Chance zu bieten.“

Das duale Ausbildungsmodell der Pflegelehre verbindet praktische und schulische Inhalte: 80 Prozent der Ausbildung erfolgen im Betrieb, 20 Prozent an der Berufsschule Feldkirch. Mit der dreijährigen Ausbildung zur Pflegeassistenz (PA) und der vierjährigen zur Pflegefachassistenz (PFA) stehen zwei Ausbildungswege zur Verfügung. In den ersten drei Jahren sind beide Lehrgänge inhaltlich gleich aufgebaut, wodurch die Entscheidung für den späteren Berufsweg flexibel bleibt.



Praxisnähe als Schlüssel

Aktuell befinden sich 40 Lehrlinge in Ausbildung. Das Interesse ist groß: Auf eine Lehrstelle kommen derzeit rund sechs Bewerber:innen. Dass dieses Modell funktioniert, liegt vor allem an der engen Verzahnung mit der Berufswelt. Fachgruppenobmann Gruber unterstrich die Qualität dieses Ansatzes: „Die hervorragende Ausbildungsqualität und die Stärken unseres bewährten dualen Systems zeigen hier ihren vollen Wert: Dank der intensiven Praxiserfahrung in den Betrieben sind diese jungen Talente bestens gerüstet, um als die Fachkräfte von morgen den steigenden Bedarf in der Zukunft zu decken.“

Blick nach vorn

Für die Absolventinnen steht nun der Weg zur weiterführenden Ausbildung in der Pflegefachassistenz offen. Darauf aufbauend können sie etwa berufsbegleitend ein Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege an einer Fachhochschule absolvieren.

Die Wirtschaftskammer Vorarlberg und das Land Vorarlberg setzen den Ausbau der Ausbildungsbetriebe konsequent fort. Das Ziel ist klar: Die Pflegelehre soll regional breit verankert sein, damit junge Menschen wohnortnah lernen können.

Die ersten Absolventinnen und ihre Ausbildungsbetriebe

