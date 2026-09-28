Rupp AG stellt Weichen an der Unternehmensspitze

Frédéric Nalis wurde vom Aufsichtsrat zum Chief Executive Officer (CEO) und Vorstandsvorsitzenden bestellt, um künftig die Weiterentwicklung des international tätigen Familienunternehmens voranzutreiben. Der gebürtige Franzose bringt umfassende Branchen- und Managementerfahrung mit. Weitere Veränderung im Vorstandsteam: Die Vorstandsmitglieder Laura Rupp (CCO Ingredients) und Mathias Gattermayer (CFO) werden im Laufe des Jahres aus dem Gremium ausscheiden. In beiden Fällen erfolgt dieser Schritt aus persönlichen Gründen und war schon länger geplant.