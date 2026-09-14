Auszeichnung für Seehotel am Kaiserstrand

Das Seehotel am Kaiserstrand wurde mit dem Österreichische Umweltzeichen für Tourismusbetriebe sowie dem Österreichischen Umweltzeichen für Green Meetings & Green Events ausgezeichnet. Die Zertifizierungen bestätigen das nachhaltige Engagement des 4 -Sterne -Superior -Hotels und unterstreichen dessen Bestreben, ökologisch Verantwortung mit hochwertiger Gastfreundschaft zu verbinden.



Nachhaltigkeit ist im Seehotel am Kaiserstrand fester Bestandteil des täglichen Hotelbetriebs. Durch einen bewussten Umgang mit Energie und Wasser, den verantwortungsvollen Einsatz von Materialien sowie die kontinuierliche Optimierung interner Prozesse wer den Ressourcen gezielt geschont. Auch in der Kulinarik setzt das Hotel auf Regionalität und Saisonalität. Lebensmittel regionaler Lieferanten sowie kurze Transportwege leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen und stärken gleichzeitig die heimische Wirtschaft.



Neben dem Hotelbetrieb wurden auch die Seminar - und Veranstaltungsangebote mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Green Meetings & Green Events ausgezeichnet. Tagungen, Workshops und Veranstaltungen werden nach klar definierten Nachhaltigkeitskriterien geplant und umgesetzt – von der Organisation über die Verpflegung bis hin zum ressourcenschonenden Einsatz von Materialien.



„Die Auszeichnung ist für uns eine besondere Anerkennung und gleichzeitig Ansporn, unseren Weg konsequent weiterzugehen. Wir sind überzeugt, dass erstklassige Gastfreundschaft und verantwortungsvolles Handeln untrennbar miteinander verbunden sind“, betont General Manager, Michael Kreipp.