Vorarlberger Fitnessbetriebe laden zum Aktivsein ein

Zahlreiche Freizeit- und Sportbetriebe laden zu kostenlosen Schnupperangeboten, offenen Türen und vielen weiteren Aktionen ein.



Die #BEACTIVE Woche ist eine europaweite Kampagne, die jedes Jahr im September zur europäischen Woche des Sports stattfindet. Sie verfolgt das Ziel, Menschen die körperliche Bewegung und dessen Wichtigkeit wieder näherzubringen. Deshalb gibt es von 23. bis 30. September viele verschiedene Aktionen in unterschiedlichen Freizeit- und Sportbetrieben in Vorarlberg. Gesamt haben sich die Vorarlberger Fitnessbetriebe rund 36 Angebote in allen Bezirken überlegt. Von individuellen Testtrainings über Tanz-Schnupperstunden bis zu gratis Probetrainings ist alles dabei.



Die #BEACTIVE Woche findet im Rahmen der Europäischen Woche des Sports statt. Ab dem 23. September sind auch in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten geplant, um Interessierten Spaß an der Bewegung zu vermitteln. Egal welches Alter, Geschlecht oder Können: Alle Angebote sind offen und laden zum unverbindlichen Mitmachen ein. „Für unsere Betriebe ist diese Woche eine tolle Gelegenheit, um neue Kundinnen und Kunden zu werben. Bereits in den vergangenen Jahren, gehörten die Vorarlberger Freizeit- und Sportbetriebe zu den Aktivsten in ganz Österreich“, freut sich Karl Schmelzenbacher, Sprecher der Freizeit- und Sportbetriebe in der Wirtschaftskammer Vorarlberg auf aktive Woche.



Alle Informationen zu den Angeboten finden Sie auf: www.wkv.at/beactive.