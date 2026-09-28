WorldSkills 2026 in Shanghai: Einmal Silber, zweimal Bronze für Vorarlberg

Vorarlberg war mit dem größten Team (acht Teilnehmer:innen) seit zwei Jahrzehnten am Start.



Acht Vorarlberger Teilnehmer:innen kämpften bei den 8. Berufsweltmeisterschaften (WorldSkills) in Shanghai im 48-köpfigen Team Österreich um Medaillen. Mit großem Erfolg: Maler Luca Ladler vom Betrieb Hannes Hagen Präzision.Farbe (Hohenems) holte die Silbermedaille. Jeweils Bronze ging an René Bitschnau (HTL Dornbirn) im Bereich Chemielabortechnik und Keanu Frick (Julius Blum GmbH) im der Kategorie Maschinenbautechnik.

Zudem wurden Elena Mathis (Hotel GAMS) im Bereich Hotel Rezeption, Sandro Flatz (Julius Blum GmbH) im Bereich Maschinenbau CAD, Deniz Mutun (Julius Blum GmbH) in der Kategorie CNC-Fräsen, Janick Gehrer (Julius Blum GmbH) in der Kategorie Anlagenelektrik und Simon Österle (Ludwig Steurer Maschinen- und Seilbahnbau GmbH GmbH & Co. KG) in der Kategorie Schweißen mit einer „Medal for Excellence“ ausgezeichnet.



„Herzliche Gratulation an Luca Ladlker an René Bitschnau und Keanu Frick zu ihren Medaillen. Dieser großartige Erfolg unterstreicht wieder einmal die hohe Qualität der Berufsausbildung in Vorarlberg. Unsere duale Ausbildung ist weltweit mit an der Spitze“, freut sich Wirtschaftskammer-Präsident Karlheinz Kopf, der gemeinsam mit WKV-Vizepräsident Udo Filzmaier, Fachgruppenobmann Mike Pansi, Blum-CEO Martin Blum und Collini-CEO Günther Reis sowie Malermeister Hannes Hagen (beide nicht auf dem Bild) dem Vorarlberg-Team vor Ort die Daumen drückte.



„Wir dürfen stolz sein, was unsere jungen Fachkräfte in Shanghai geschafft haben. Sie haben eindrucksvoll gezeigt, welch‘ großen Stellenwert die Facharbeiterausbildung bei den Unternehmen im Land einnimmt und wie qualitativ hochwertig sie im weltweiten Vergleich ist“, erklärt der Wirtschaftskammer-Präsident.



Österreich unter den Top-Nationen

Österreich gewann bei den WorldSkills 2026 in Shanghai vier Silber- und sechs Bronzemedaillen sowie 20 „Medals for Excellence“, die für herausragende Leistungen nach den Podestplätzen vergeben werden. Damit wurden 32 der 48 Fachkräfte des Nationalteams der Berufe ausgezeichnet. In der Nationenwertung belegte Österreich Rang sieben und wir hinter der Schweiz und Frankreich die dritterfolgreichste europäische Nation



Übersicht über die Vorarlberger Teilnehmenden

Medaillen



Silber: Luca Ladler, Fußach, Maler, Hagen Hannes Präzision.Farbe (Hohenems)

Bronze: René Bitschnau, Frastanz, Chemielabortechnik, HTL Dornbirn

Bronze: Keanu Frick, Höchst, Maschinenbautechnik, Julius Blum GmbH (Höchst)

Medal for Excellence



Sandro Flatz, Fußach, Maschinenbau CAD, Julius Blum GmbH (Höchst)

Janick Gehrer, Hard, Anlagenelektrik, Julius Blum GmbH (Höchst)

Elena Mathis, Hohenems, Hotel Rezeption, Hotel GAMS zu zweit (Bezau)

Deniz Mutun, Lustenau, CNC-Fräsen, Julius Blum GmbH (Höchst)

Simon Österle, Krumbach, Schweißen, Ludwig Steurer Maschinen- und Seilbahnbau GmbH & Co KG





Im Bild: WKV-Präsident Karlheinz Kopf mit Vizepräsident Udo Filzmaier, Fachgruppenobmann Mike Pansi, Blum-CEO Martin Blum und den erfolgreichen Vorarlberger Teilnehmer:innen bei den 48. WorldSkills in Shanghai.

