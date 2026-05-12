50 Betriebe bei emissionsfreiem Transport in Wien

Das Projekt „Zero Emission Transport“ (ZET) der Wirtschaftskammer Wien in Zusammenarbeit mit der Stadt wächst weiter. Jetzt wurde ein neuer Meilenstein erreicht: 50 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Größen absolvieren jetzt freiwillig ihre Fahrten in den 1. und 2. Bezirk emissionsfrei. Seit Projektbeginn im Juni 2024 wurden im Rahmen von ZET insgesamt fast 5,1 Millionen Kilometer emissionsfrei zurückgelegt. Dadurch konnten bereits knapp 2.000 Tonnen CO2-Äquivalente sowie mehr als eine Tonne Stickoxide eingespart werden. Die eingesparte CO2-Menge entspricht jener Menge, die etwa 150 Hektar Wald in einem Jahr aufnehmen würden. Das ist etwas mehr als die Fläche des 6. Bezirks Mariahilf.

Unsere Unternehmen beweisen, dass klimafreundliche Mobilität im Wirtschaftsverkehr nicht mehr nur ein Zukunftsthema ist, sondern schon heute im Alltag funktioniert.

Nachfrage nach Spezialfahrzeugen

„Damit zeigt sich klar, dass das Projekt in der betrieblichen Praxis angekommen und ein wichtiger Impulsgeber für die mobile Transformation in Wien ist“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien: „Unsere Unternehmen beweisen, dass klimafreundliche Mobilität im Wirtschaftsverkehr nicht mehr nur ein Zukunftsthema ist, sondern schon heute im Alltag funktioniert.“ Und das nicht nur mit Pkw und Lieferwägen: „Bei ZET sind unter anderem vollelektrische Busse, Müllfahrzeuge oder Lkw mit Ladekran unterwegs“, sagt Ruck. „Eine spannende Erkenntnis des Projekts ist, dass sich Unternehmen eine viel größere Verfügbarkeit von emissionsfreien Spezialfahrzeugen am Markt wünschen - die Nachfrage ist erwiesenermaßen da.“

Enge Zusammenarbeit

„Dass sich mittlerweile 50 Unternehmen an ‚Zero Emission Transport‘ beteiligen, zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt Wien und Wiener Wirtschaftskammer funktioniert. Gemeinsam mit den Betrieben treiben wir die klimafreundliche Transformation des Wirtschaftsverkehrs konsequent voran. Seit Projektbeginn wurden bereits fast 5,1 Millionen Kilometer emissionsfrei zurückgelegt und damit knapp 2.000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart – ein starkes Signal für den Klimaschutz, für die Lebensqualität in unserer Stadt und für einen zukunftsfitten Wirtschaftsstandort. Wien beweist damit einmal mehr: Gute Klimapolitik ist auch gute Wirtschaftspolitik“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Fit im Sinne einer nachhaltigen Zukunft

Eines der neuen Unternehmen, das sich jetzt ZET angeschlossen hat, ist Ankerbrot. “Als modernes Unternehmen übernehmen wir Verantwortung – für unsere Mitarbeitenden, Kund:innen und die Umwelt,“ erklärt Tina Schrettner, Ankerbrot, Geschäftsführerin Marketing, Filialvertrieb und Nachhaltigkeit. „Deshalb machen wir unseren Betrieb sukzessive fit im Sinne einer nachhaltigen Zukunft. CO2-armer Transport in der Stadt ist für uns daher ein zentrales Thema. Die Teilnahme an ‚Zero Emission Transport‘ ist somit nur konsequent: Unser gesamter Fuhrpark wird schrittweise auf E-Mobilität umgestellt und die ersten ANKER-E-Fahrzeuge sind bereits in Wien im Einsatz. Bis 2035 wollen wir beim eigenen Transport komplett emissionsfrei sein.“

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Gemeinsam Erfahrungen sammeln

Auch das Bauunternehmen PORR verstärkt nun als Teil von ZET seine Nachhaltigkeits-Aktivitäten: „Der Wirtschaftsverkehr ist ein wesentlicher Hebel für die Dekarbonisierung von Städten und eine gemeinsame Aufgabe“, sagt PORR CEO Karl-Heinz Strauss. „Kein Unternehmen kann diese Transformation allein bewältigen. Genau deshalb sind Initiativen wie ‚Zero Emission Transport‘ entscheidend, um Erfahrungen zu bündeln und im Schulterschluss Lösungen schneller in die Umsetzung zu bringen. Wichtig ist uns, nicht nur zu diskutieren, sondern umzusetzen. Als Bauunternehmen arbeiten wir daher konkret daran, Transporte zu reduzieren und in unseren Fuhr- und Maschinenparks alternative Antriebstechnologien einzusetzen.“

Wichtiger Impuls für die Dekarbonisierung

Das Entsorgungsunternehmen Saubermacher sammelt bereits von Anfang an Erfahrungen als Mitglied von ZET: „Das Projekt Zero Emission Transport ist ein wichtiger Impuls für die Dekarbonisierung des Wirtschaftsverkehrs in Wien“, erklärt Aufsichtsratsvorsitzender und Gründer Hans Roth. „Es zeigt, dass Unternehmen, Stadt und Interessenvertretungen gemeinsam konkrete Lösungen für eine klimafreundliche Logistik entwickeln können. Saubermacher beteiligt sich seit 2024 aus Überzeugung an dieser Initiative und setzt heute neun elektrische LKW in Wien ein. Gerade im städtischen Raum profitieren unsere Kunden von emissionsärmerer und leiserer Sammlung – Lärm wird durch elektrische Aufbauten und Antriebe stark vermindert. Wir leisten damit einen aktiven Beitrag dazu, dass elektrische Entsorgungslogistik Schritt für Schritt Realität wird und unsere Vision einer lebenswerten Umwelt weiter vorangebracht wird.“