Ankick im Gastgarten: Diese Lokale zeigen die Fußball-WM

Übermorgen, am 11. Juni, startet in Mexico City die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und damit eines der größten Sportereignisse überhaupt. Um diese Jahrhundert-WM mit österreichischer Beteiligung bei bester Stimmung mitverfolgen zu können, laden zahlreiche Wiener Gastronomen zum Public Viewing. Vom Gastgarten im Hinterhof bis zum Kinosaal mit großer Leinwand: Die Wirtschaftskammer Wien hat die Möglichkeiten, die WM live mitzuverfolgen, zusammengetragen.

Die Wiener Gastronomie hat schon oft bewiesen, was sie aus sich bietenden Gelegenheiten machen kann.

Während so mancher Fan anfangs mit den ungewohnten Spielzeiten dieser WM gehadert hat, zeigen die Wiener Gastronomen, wie man das Beste aus diesen Anpfiff-Zeiten herausholt: So wird in zahlreichen Lokalen am 17. Juni, zum ersten Österreich-Spiel um 6 Uhr früh einfach zum Frühstück oder Frühschoppen geladen. Und natürlich werden auch die Spiele an den Abenden stadtweit in den verschiedensten Lokalen gezeigt.

Zahlreichen Angebote, die WM live mitzuverfolgen

„Die Wiener Gastronomie hat schon oft bewiesen, was sie aus sich bietenden Gelegenheiten machen kann. Zuletzt hat sie dazu beigetragen, dass der Songcontest zu einem großen Erfolg für Wien wurde, jetzt werden sie bei der Fußball-WM zeigen, wie man die Freude über Österreichs Teilnahme beim gemeinsamen WM-Schauen noch steigern kann“, freut sich Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien über die zahlreichen Angebote, die WM live mitzuverfolgen.

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Gemeinsames Ziel, Wien als lebenswerte und wirtschaftlich starke Metropole weiterzuentwickeln

Bürgermeister Michael Ludwig sieht auch das Potenzial der Public-Viewings: „Dass zahlreiche Betriebe die Fußball-Weltmeisterschaft für ihre Gäste erlebbar machen, zeigt einmal mehr das Engagement der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer. Wien hat mit dem Eurovision Song Contest zuletzt bewiesen, dass wir bei internationalen Großereignissen organisatorisch in der Weltklasse mitspielen und diese auch wirtschaftlich erfolgreich für unsere Stadt nutzen können. Die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und der Wiener Wirtschaft beruht auf gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Ziel, Wien als lebenswerte und wirtschaftlich starke Metropole weiterzuentwickeln.“

Für die Gastronomen ist die WM eine große Chance

Und für Thomas Peschta, den Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien ist klar: „Für die Gastronomen ist die WM eine große Chance, die sie nutzen wollen. Denn zum einen kann man bei den Public Viewings gute Umsätze machen, zum anderen auch neue Stammgäste gewinnen. Wir als Fachgruppe wollen dabei unterstützen und haben daher eine Liste der besten Public Viewing-Angebote aus der ganzen Stadt zusammengetragen. Hier findet jeder Wiener und jede Wienerin sicher etwas Passendes.“

Übrigens: Wiens Wirte sind optimistisch, dass Österreich bei der WM erfolgreich sein wird. Mehr als 80 Prozent tippen, dass die National-Elf die Gruppenphase übersteht, 5,7 Prozent glauben gar an einen Weltmeister Österreich. Und nur 5,1 Prozent trauen Argentinien die Verteidigung des Titels zu.