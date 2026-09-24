Bollmann-Preis: Faroukies GmbH und Wilhelm Leithner geehrt

Die Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien verlieh den Bollmann-Preis 2026 an die Faroukies GmbH und ehrte Wilhelm Leithner für sein Lebenswerk.

„Die Transport- und Verkehrswirtschaft steht bekanntlich niemals still“, sagt Christian Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien. „Das betrifft aber nicht nur das Abspulen von Kilometern: Wer heutzutage am Markt bestehen will, muss sich ständig weiterentwickeln.“

Die innovativen Lösungen unserer Unternehmen sind dabei nicht nur Selbstzweck, von ihnen profitieren auch Kunden und die gesamte Branche.

Daher zeichnet eine Jury der Sparte Unternehmen und Personen aus, die besonders innovative und außergewöhnliche Ideen verfolgen oder Projekte in der Transportwirtschaft umsetzen. „Die innovativen Lösungen unserer Unternehmen sind dabei nicht nur Selbstzweck“, unterstreicht Holzhauser. „Von ihnen profitieren auch Kunden und die gesamte Branche. Und dafür möchten wir unseren Betrieben mit dem Bollmann-Preis danken.“

Benannt ist der Preis nach dem Wiener Unternehmer und langjährigen Spitzenfunktionär Harald Bollmann. Die Verleihung erfolgte am Mittwoch im MAK vor 150 Branchenvertretern. Es wurden ebenfalls Preise für das Lebenswerk sowie für Schülerprojekte vergeben.

Gewinner Faroukies GmbH

Die Faroukies GmbH wird für ihre innovative Aus- und Weiterbildung im Bereich Transport und Verkehr mit dem Bollmann-Preis ausgezeichnet. Mit der Marke „Taxischule EasyCab“ setzt das Unternehmen als erste Taxischule Österreichs Virtual-Reality-Technologie im theoretischen und praktischen Unterricht ein und ergänzt diese durch praxisnahe Routenvideos sowie mehrsprachige Lern-Apps. Darüber hinaus erweitert Faroukies sein Angebot um Staplerausbildungen, KI-Workshops und Deutschkurse. „Die Faroukies GmbH zeigt eindrucksvoll, wie Digitalisierung und moderne Didaktik die Ausbildung in unserer Branche praxisnäher, zugänglicher und sicherer machen können“, sagt Spartenobmann Christian Holzhauser.

Gewinner Lebenswerk: Wilhelm Leithner

Mit dem Bollmann-Preis für sein Lebenswerk wird Wilhelm Leithner für seine herausragenden Verdienste um die österreichische Lebensmittellogistik ausgezeichnet. Als Eigentümer und prägende Kraft der TKL-Gruppe entwickelte er das Unternehmen zu einem führenden Anbieter temperaturgeführter Logistik und leistete insbesondere während der Corona-Pandemie einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit. Leithner steht für unternehmerischen Weitblick, moderne und nachhaltige Logistik sowie hohe Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Wilhelm Leithner verbindet Innovationskraft und unternehmerischen Erfolg mit einem klaren Bewusstsein für Verantwortung. Damit hat er die österreichische Logistikwirtschaft nachhaltig geprägt“, sagt Spartenobmann Christian Holzhauser.

Gewinner Schülerprojekte: ViennaFly

Mit „ViennaFly“ entwarf Muhammed Samil Ceran ein Drohnen-Logistiksystem für zeitkritische, sensible B2B-Sendungen in Wien wie zum Beispiel Blutkonserven, Laborproben oder dringend benötigte Ersatzteile. Das Konzept soll Transporte unabhängig vom Straßenverkehr schneller, platzsparend und emissionsarm ermöglichen.