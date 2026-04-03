Der Weltgesundheitstag ist guter Anlass zur Änderung des Lebensstils

Aus Anlass des bevorstehenden Weltgesundheitstages am 7. April weisen die Lebens- und Sozialberater auf ihre Rolle bei einer umfassenden Gesundheitsvorsorge und Stärkung der Resilienz hin. „Der Weg zur gelebten Gesundheitsvorsorge und Stärkung der Resilienz geht ganz einfach: man wählt auf www.gutleben.wien die richtigen Beraterinnen und Berater für Bewegung, Ernährung und für mentale Stärke und Wohlbefinden aus“, rät Harald G. Janisch, Wiener Fachgruppenobmann der Personenberatung und Personenbetreuung.

Allen Lebens- und Sozialberatern ist es gemeinsam, dass sie ihre Leistungen auf Basis einer gesetzlich geprüften Ausbildung anbieten.

Für eine Lebensstiländerung mit Hilfe von Fachleuten aus der Lebens- und Sozialberatung, so Janisch, ist es nie zu spät. Der Weltgesundheitstag kann dazu ein guter Anlass sein. Dabei unterstützen die Lebens- und Sozialberater die Menschen, die sich vertrauensvoll an sie wenden, in den drei Bereichen Food – Move – Mind:

Food - Ernährungswissenschaftliche Berater führen mit ihrer Beratung und mit Ernährungsplänen - auch unter Einbeziehung von Allergien und Unverträglichkeiten - zu bewusstem Essen bei Kindern, Jugendlichen, Schwangeren, Personen mit Gewichtsproblemen, Sportlern, etc.

Move - Sportwissenschaftliche Berater entwickeln das ideale Bewegungsangebot für alle Lebenssituationen und Altersgruppen und erstellen auch die Trainingspläne etwa für das Fitnessstudio

Mind - Psychosoziale Berater begleiten in Problem- und Entscheidungssituationen, wie etwa bei Erziehungsfragen, Burnout, Stress in Beruf und Schule/Studium, Mobbing, Trauer, Beziehungsproblemen, u.v.m.

Beraten werden sowohl Einzelpersonen als auch Paare, Familien und Gruppen in Unternehmen. Janisch: „Allen Lebens- und Sozialberatern ist es gemeinsam, dass sie ihre Leistungen auf Basis einer gesetzlich geprüften Ausbildung anbieten. Sie sind verantwortungsvoll, gut ausgebildet und eingetragene Unternehmer. Das ist ein Gütesiegel und zeichnet die Berater aus der Lebens- und Sozialberatung aus.“

Das Wiener Resilienz Model ist der Weg zur persönlichen Salutogenese

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Janisch erinnert daran, dass das staatliche Gesundheitssystem weitgehend darauf ausgerichtet ist, erst dann aktiv zu werden, wenn jemand bereits krank ist. Bis dahin muss sich der Einzelne selbst um seine Gesundheit und Vorsorge kümmern. Deshalb wurde das Wiener Resilienz Model (WRM) von der Wiener Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung entwickelt. Es hilft maßgeblich bei der Erlangung eines gesunden Lebensstils und der Bewältigung von mentalen Belastungen.

Die Resilienz ist eine spezielle Begabung der Menschen, die eigene psychische und körperliche Gesundheit zu erhalten und die Selbstheilungskräfte zu optimieren. Das WRM unterstützt beim Weg zur persönlichen Salutogenese – der Entstehung und Erhaltung der Gesundheit. Dazu bieten die Lebens- und Sozialberater ihren Klienten ein breites Angebot von ernährungswissenschaftlicher über sportwissenschaftlicher und psychosozialer Expertise und Unterstützung an.

In Wiens Grätzln sind die Lebens- und Sozialberater direkt vor Ort

Mit „Gut leben im Grätzl“ hat die Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung eine Initiative geschaffen, die eine umfassende Gesundheitsprävention und Daseinsvorsorge in den Wiener Grätzln ermöglichen soll. Bei einer Vielzahl von Themenbereichen zum gesunden Leben unterstützen die Expertinnen und Experten vor Ort. Interessierte Bürger und ganze Familien erfahren bei lokalen Gesundheitstreffs, Themenabenden oder gleich direkt bei den jeweiligen Beraterinnen und Beratern alles über die zahlreichen Angebote. Online gibt es dazu auf www.gutleben.wien umfassende Informationen, Kontakte und Termine zu den Grätzl-Teams.