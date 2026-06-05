Fußball-WM 2026 bringt Kaufimpulse für den Wiener Handel

Die Fußball-WM 2026 bringt dem Wiener Handel zusätzliche Kaufimpulse. Vor allem Lebensmittelhandel, Sport- und Fanartikelhandel sowie Elektrohandel rechnen rund um das Turnier mit mehr Nachfrage.

Schon die letzte Europameisterschaft mit österreichischer Beteiligung zeigte, wie stark große Fußballturniere den Konsum ankurbeln können. Damals gaben die Wiener rund 140 Euro pro Kopf aus. Das entsprach einem Mehrumsatz von 117 Millionen Euro. Umsätze in ähnlicher Höhe erwartet die Wiener Handelsobfrau Margarete Gumprecht auch in diesem Jahr.

Große Sportereignisse wirken sich erfahrungsgemäß positiv auf Stimmung und Konsumlaune aus, und das spürt auch der Handel. Dass das Nationalteam mitspielt, verstärkt diesen Effekt zusätzlich.

„Die Fußball-WM bringt zusätzliche Einnahmen, vor allem Lebensmittelhandel, Sport- und Fanartikelhandel sowie der Elektrofachhandel rechnen rund um das Turnier mit mehr Geschäft. Große Sportereignisse wirken sich erfahrungsgemäß positiv auf Stimmung und Konsumlaune aus, und das spürt auch der Handel. Dass das Nationalteam mitspielt, verstärkt diesen Effekt zusätzlich“, so Gumprecht.

Fußball-WM stärkt Stimmung und Konsumlaune

Rund um die WM wird vieles eingekauft, was zum gemeinsamen Fußballerlebnis dazugehört. Dazu zählen Snacks, Getränke und Grillzubehör ebenso wie Trikots, Fanartikel, Fernseher, Beamer oder Unterhaltungselektronik. Für viele wird die Fußball-WM auch zum Anlass, geplante Anschaffungen gerade jetzt umzusetzen.

„Rund um die WM wird vieles eingekauft, was zum gemeinsamen Fußballerlebnis dazugehört“, so Gumprecht. „Snacks, Getränke und Grillzubehör ebenso wie Trikots, Fanartikel, Fernseher, Beamer oder Unterhaltungselektronik. Für viele wird die WM auch zum Anlass, geplante Anschaffungen gerade jetzt umzusetzen.“

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Snacks, Getränke und Grillzubehör im Fokus

Durch die Fußballturniere greifen viele Wienerinnen und Wiener verstärkt zu Knabbereien, Bier, Softdrinks, Grillfleisch, Würstel, Saucen und Fingerfood. Oft wird kurzfristig für den gemeinsamen Fußballabend eingekauft oder Balkon, Terrasse und Garten werden für private Fußballabende vorbereitet.

Kurz vor dem Anpfiff landen noch Chips, Dips, Grillzutaten oder Getränke im Einkaufswagen. Griller, Grillzubehör, Kühlboxen, Gartenmöbel und Outdoor-Artikel haben im Sommer traditionell Hochsaison. Die Fußball-WM wird für viele zum zusätzlichen Anlass, geplante Anschaffungen vorzuziehen.

Fanartikel bringen Zusatzgeschäft

Bei Sport-, Mode- und Fanartikelhändlern stehen zu Fußballmeisterschaften traditionell Trikots ganz oben auf der Einkaufsliste, oft mit Spielernamen. Dazu kommen Schals, Kappen, Fahnen, Schminke in Teamfarben und kleinere Fan-Accessoires für gemeinsame Fußballabende.

„Fanartikel sind zwar kein ganzjähriges Kerngeschäft, aber zu Fußballmeisterschaften ein wichtiger Zusatzumsatz für viele Handelsbetriebe. Besonders beliebt sind erfahrungsgemäß Trikots, Schals, Flaggen und preisgünstige Accessoires“, so Gumprecht.

Elektrohandel profitiert von technischen Upgrades

Große Sportereignisse bringen traditionell auch Bewegung in den Elektrohandel. Viele nutzen die WM als Anlass für ein technisches Upgrade: größere Fernseher fürs Wohnzimmer, Soundbars für mehr Stadionatmosphäre oder Beamer für Terrasse, Innenhof oder private Fußballabende.

Auch streamingfähige Geräte und mobile Unterhaltungselektronik stehen rund um die WM stärker im Fokus. Damit setzt die Fußball-WM 2026 zusätzliche Kaufimpulse in mehreren Bereichen des Wiener Handels.