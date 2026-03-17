Gebrauchtwagen verkaufen: Mit professioneller Aufbereitung deutlich mehr erzielen

„Wenn im Frühling wieder zahlreiche Gebrauchtwagen den Besitzer wechseln, entscheidet oft der erste Eindruck über den Verkaufspreis“, erklärt Andreas Gunacker, Obmann der Wiener Kfz-Servicebetriebe. „Wer sein Fahrzeug vor dem Verkauf in einem Servicebetrieb gründlich reinigen und optisch aufbereiten lässt, kann den Wert spürbar steigern.“

Für private Verkäufer ist der Besuch im Servicebetrieb eine kleine Investition mit großer Wirkung.

Unter professioneller Fahrzeugaufbereitung verstehen Servicebetriebe mehr als eine einfache Autowäsche: Innenraumreinigung, Polster- und Teppichpflege, Lackpolitur sowie das gezielte Beseitigen von Kratzern und Steinschlägen lassen ein Auto deutlich jünger wirken. Gut gepflegte Fahrzeuge verkaufen sich schneller und erzielen in vielen Fällen einen höheren Preis als vergleichbare, ungepflegte Modelle. „Für private Verkäufer ist der Besuch im Servicebetrieb damit eine kleine Investition mit großer Wirkung“, sagt Gunacker.

Reifenwechsel als zusätzlicher Wertfaktor

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Gleichzeitig läuft mit 15. April die situative Winterreifenpflicht aus. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer nutzen daher die kommenden Wochen für den Wechsel von Winter- auf Sommerbereifung. „Das ist ein klassischer Fall für Servicebetriebe“, unterstreicht Gunacker. Beim Umstecken können Fahrwerk und Reifen kontrolliert und gleichzeitig eine gründliche Außenreinigung samt Politur durchgeführt werden. „So startet das Auto technisch und optisch fit in den Frühling.“

Besondere Bedeutung kommt Servicebetrieben bei der Wahl der richtigen Reifen und Felgen zu. Sie wissen, welche Kombinationen technisch geeignet und gesetzlich zulässig sind, und beraten zu Dimensionen, Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex. Das ist vor allem bei Elektro- und Hybridfahrzeugen entscheidend: Diese Fahrzeuge sind meist schwerer und verfügen über hohes Drehmoment, weshalb Reifen mit höherem Lastindex, geringem Rollwiderstand und optimierter Geräuschentwicklung empfohlen werden. „Fachkundige Beratung im Servicebetrieb stellt sicher, dass Sicherheit, Komfort und Effizienz zusammenpassen“, betont Obmann-Stellvertreter Matthias Scheder.

Alles aus einer Hand für Verkauf und Saisonstart

Kfz-Servicebetriebe sind damit zentrale Partner für alle, die ihr Auto nach dem Winter verkaufen, optisch auffrischen oder technisch auf die warme Jahreszeit vorbereiten wollen. Von der Aufbereitung über den Reifenwechsel bis zur speziellen Beratung für E-Autos erhalten Kundinnen und Kunden alle Leistungen gebündelt aus einer Hand.