Klimajobs in Wien liegen im Trend: 400 Jugendliche entdecken grüne Lehrberufe

Klimajobs werden in Wien für junge Menschen immer interessanter. Rund 400 Wiener Schülerinnen und Schüler informierten sich beim Event „Klimafit in die Zukunft“ im Schulgarten Kagran und in der Berufsschule für Gartenbau und Floristik über grüne Lehrberufe, Ausbildungswege und konkrete Karrierechancen.

Die Veranstaltung der Landesinnung Wien der Gärtner und Floristen gemeinsam mit dem KUS-Netzwerk zeigte, wie vielseitig die grüne Branche heute ist. Zwischen Baumaschinen, Baumklettern, Rollrasen, Pflastersteinen, Naturpools, Floristik sowie Dach- und Fassadenbegrünung wurde deutlich: Grüne Berufe sind längst keine Nische mehr, sondern Zukunftsberufe mit Sinn, Technik und Wirkung.

Wer heute einen grünen Beruf erlernt, hat hervorragende Karrierechancen und arbeitet gleichzeitig an etwas, das wirklich sichtbar etwas verändert.

Jugendliche interessieren sich für Lehrstellen und Ausbildung

Viele Schülerinnen und Schüler nutzten das Event nicht nur zum Ausprobieren, sondern informierten sich direkt über Lehrstellen, Ausbildungswege und Berufschancen. Zahlreiche Jugendliche meldeten sich vor Ort für weitere Informationen oder konkrete Ausbildungsmöglichkeiten an.

„Die Jugendlichen wollen heute nicht irgendeinen Job, sondern etwas Sinnvolles machen, am besten mit Zukunft, Abwechslung und echter Wirkung. Genau das bieten grüne Berufe. Außerdem: Wer kann schon behaupten, beruflich ganze Städte kühler und lebenswerter zu machen?“, sagt Thomas Hirschbeck, Innungsmeister-Stellvertreter der Landesinnung Wien der Gärtner und Floristen.

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Klimajobs zwischen Baumkrone und Baggerkabine

Besonders gefragt waren die interaktiven Erlebnisstationen. Die Jugendlichen konnten selbst Baumaschinen steuern, Rollrasen verlegen, Pflastersteine setzen, Baumklettern ausprobieren und erleben, wie moderne Dach- und Fassadenbegrünung funktioniert.

Damit wurde sichtbar, wie technisch, modern und praxisnah grüne Lehrberufe heute sind. „Viele Jugendliche sind überrascht, wie technisch und modern unsere Branche geworden ist. Da geht es um Maschinen, Planung, Nachhaltigkeit, Stadtklima, und manchmal eben auch darum, in zehn Metern Höhe einen Baum zu pflegen. Das bleibt hängen“, so Hirschbeck.

Stadtbegrünung und Hitzeschutz stehen im Fokus

Großes Interesse gab es auch an den Themen Stadtbegrünung, Hitzeschutz und nachhaltige Gartengestaltung. Gerade begrünte Städte gelten als wichtiger Faktor gegen sommerliche Hitzeinseln. Damit wird die Bedeutung grüner Berufe im Alltag besonders sichtbar.

Die grüne Branche sucht Nachwuchs

Rund 17 Unternehmen präsentierten beim Event ihre Ausbildungsangebote und gaben praxisnahe Einblicke in ihren Berufsalltag. Der Bedarf an Nachwuchs ist groß. Gleichzeitig bieten grüne Lehrberufe jungen Menschen starke Perspektiven in einer Branche, die für Klimaschutz, Lebensqualität und moderne Stadtentwicklung immer wichtiger wird.

„Wir reden hier nicht über irgendeinen kurzfristigen Trend. Begrünung wird eine der großen Zukunftsaufgaben unserer Städte. Wer heute einen grünen Beruf erlernt, hat hervorragende Karrierechancen und arbeitet gleichzeitig an etwas, das wirklich sichtbar etwas verändert“, betont Hirschbeck.

Ausbildung zum Klimagärtner gewinnt an Bedeutung

Auch die Ausbildung zum „Klimagärtner“ stößt auf wachsendes Interesse. Sie verbindet klassische Gartenbau-Kompetenzen mit Klimaschutz, nachhaltiger Stadtentwicklung und moderner Begrünungstechnologie.

Neben den Unternehmen informierten auch die Duale Akademie, die HBLFA für Gartenbau Schönbrunn, die Wiener Stadtgärten sowie das BIWI über konkrete Ausbildungswege und Karrierechancen.

Die Veranstaltung „Klimafit in die Zukunft“ fand am 28. Mai 2026 im Schulgarten Kagran sowie in der Berufsschule für Gartenbau und Floristik statt. Der Eintritt war kostenlos.