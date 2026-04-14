Lkw-Lenker gesucht: 2.200 bis 2.400 Euro Einstiegsgehalt und sichere Jobs mit Zukunft

Die erste Job-Börse der Wiener Transporteure und des AMS für Lkw-Lenker zeigt: Im Transportgewerbe gibt es Jobs mit Zukunft und guten Verdienstmöglichkeiten.

„Lkw-Lenker sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ohne sie stehen Regale leer, Baustellen still und Lieferketten kommen ins Stocken“, sagt Wolfgang Böhm, Obmann der Wiener Transporteure. Sie veranstalteten daher gemeinsam mit dem AMS erstmals eine Job-Börse, um Arbeitssuchende und Betriebe direkt zusammenzubringen und dem Fachkräftemangel in der Transportwirtschaft entgegenzuwirken.

Mit unserer Job-Börse zeigen wir, dass die Branche attraktive, sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze bietet – vom regionalen Verteilerverkehr bis zum internationalen Transport

Zehn Transportunternehmen präsentierten sich im Haus der Wiener Wirtschaft mehr als 100 Bewerberinnen und Bewerber, die über das Berufsbild Lkw-Lenker, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie konkrete offene Stellen informiert wurden.

Lkw-Lenker sichern Wohlstand

Der Beruf des Lkw-Lenkers ist ein krisenfester Job mit sehr guten Perspektiven: Gütertransporte werden auch in den kommenden Jahrzehnten gebraucht, unabhängig davon, ob die Fahrzeuge mit Diesel, Strom oder anderen Antriebssystemen unterwegs sind. Unternehmen investieren laufend in moderne Fahrzeugflotten und bieten gute Arbeitsbedingungen sowie zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten für ihre Fahrerinnen und Fahrer.

„Mit unserer Job-Börse zeigen wir, dass die Branche attraktive, sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze bietet, vom regionalen Verteilerverkehr bis zum internationalen Transport“, sagt Böhm. „Außerdem ist Lkw-Lenker ein Job mit Sinn: Man sorgt für die Versorgung von Handel, Gewerbe und Industrie in Wien und sichert damit unseren Wohlstand.“

Gutes Einstiegsgehalt plus Zulagen

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Das Einstiegsgehalt für Lkw-Lenker liegt je nach Tätigkeit und Qualifikation in einer Größenordnung von rund 2.200 bis 2.400 Euro brutto pro Monat, zuzüglich Zulagen und Diäten. Wer Berufserfahrung sammelt, zusätzliche Ausbildungen wie etwa Gefahrgut- oder Kranberechtigungen absolviert und verantwortungsvolle Touren übernimmt, kann sein Einkommen weiter deutlich steigern.

Ein großer Teil der Transporte in Österreich findet mittlerweile im Regionalverkehr statt. Viele Fahrerinnen und Fahrer haben daher planbare Touren und sind am Abend wieder zu Hause bei ihren Familien. Moderne Fahrzeuge, Assistenzsysteme und bessere Infrastruktur sorgen für ein sicheres und attraktives Arbeitsumfeld.

„Mit unserer Job-Börse zeigen wir, dass die Branche attraktive, sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze bietet – vom regionalen Verteilerverkehr bis zum internationalen Transport, sagt Faruk Çelebi, Abteilungsleiter Service für Unternehmen Jägerstraße und Verbund. „Jobmessen sind ein effizientes und beliebtes Format, Unternehmen und Bewerber_innen unkompliziert und direkt zueinander zu bringen. Durch unser innovatives Kompetenzmatching gelingt es uns, nicht nur qualifizierte Fachkräfte zu vermitteln, sondern auch gezielt Quereinsteigerinnen für diese Tätigkeiten zu gewinnen. Damit eröffnen wir Arbeitsuchenden neue Chancen für einen unkomplizierten Berufseinstieg in einer wachsenden Branche, erweitern den Bewerber_innenpool für Unternehmen und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Mobilität und Versorgung in der Stadt.“