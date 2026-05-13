Neue Gesellen: Wiener Rauchfangkehrer mit Nachwuchs

Die Landesinnung Wien der Rauchfangkehrer beging ihre traditionelle Florianifeier und setzte damit einen feierlichen Akzent im Jahreskalender der Branche. Im Rahmen eines Gottesdienstes wurde dem Schutzpatron der Rauchfangkehrer, dem Heiligen Florian, gedacht.

Neue Gesellen geehrt

Im Mittelpunkt der Feier stand heuer besonders der berufliche Nachwuchs: Insgesamt wurden 14 Gesellen offiziell in den Berufsstand aufgenommen. Die feierliche Übergabe der Urkunden erfolgte durch Innungsmeister Michael Cesnek gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Barbara Novak.

Unsere Arbeit verbindet Sicherheit, Klimaschutz und moderne Energietechnik. Dieses Zusammenspiel macht unseren Beruf zukunftsfit.

Innungsmeister Michael Cesnek betonte in seiner Ansprache die Bedeutung des Berufsbildes im Wandel der Zeit: „Die Florianifeier erinnert uns daran, woher wir kommen – und zugleich daran, welche Verantwortung wir heute tragen. Unsere Arbeit verbindet Sicherheit, Klimaschutz und moderne Energietechnik. Dieses Zusammenspiel macht unseren Beruf zukunftsfit.“

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Höhepunkte

Ein besonderer Höhepunkt der Feier war die Ehrung von Alfred Rappelsberger, der für seine außergewöhnliche Lebensleistung ausgezeichnet wurde. Rappelsberger blickt auf 70 Jahre im Beruf zurück – seit seinem Lehrbeginn vor sieben Jahrzehnten ist er der Branche eng verbunden und gilt als prägende Persönlichkeit des Wiener Rauchfangkehrerhandwerks.

Ebenso wurde Altinnungsmeister Christian Leiner im Rahmen der Feier offiziell verabschiedet. Die Innung würdigte seine langjährige Tätigkeit und seinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Berufsstandes.

Europäische und regionale Zusammenarbeit

Die Florianifeier 2026 war zudem stark international geprägt: Neben zahlreichen Gästen aus den österreichischen Bundesländern nahm auch eine Delegation der Schornsteinfeger aus Mecklenburg-Vorpommern teil. Ergänzt wurde der Austausch durch Lehrlinge aus Niedersachsen, die im Rahmen eines mehrwöchigen bundesländerübergreifenden Lehrlingsaustauschs gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Niederösterreich, der Steiermark und Wien praktische Einblicke in den Berufsalltag erhielten. Die Feier bot damit nicht nur Raum für Tradition und Ehrung, sondern auch für gelebte europäische und regionale Zusammenarbeit innerhalb des Berufsstandes.

Sicherheit und Umweltschutz

Seit über 580 Jahren sorgen die Wiener Rauchfangkehrer durch regelmäßige Überprüfungen von Feuerstätten für Sicherheit und Umweltschutz in der Stadt. Heute umfasst ihr Aufgabenbereich weit mehr als die klassische Kehrtätigkeit: Energieberatung, Emissionsschutz sowie die Unterstützung beim Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme zählen ebenso dazu wie die Erstellung moderner Feuerungsanlagenregister im Auftrag der Stadt Wien.

Hinweis Alle Infos zu den Wiener Rauchfangkehrern

Die traditionellen Tätigkeiten der Rauchfangkehrer sind seit 2019 im UNESCO-Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes verankert und unterstreichen damit die besondere kulturelle Bedeutung des Berufsstandes.