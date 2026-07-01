Olé: Wiener Wirte wollen morgen hoch gewinnen

1999 prophezeite Toni Pfeffer in der Halbzeitpause „Hoch gewinnen werden wir das nicht mehr“ – beim Stand von 0:5 im Match Österreich gegen Spanien. „Die Wiener Wirte wollen beim morgigen Spiel gegen Spanien dafür eine Revanche. Durch die Mannschaft am Rasen in Los Angeles und durch die Fans beim Mitfiebern im Gastgarten“, ist Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien optimistisch für die morgige Partie. Und freut sich auf die abendliche Party im Gastgarten.





Auch wenn es ein KO-Spiel ist, unsere Wirte bleiben standhaft.

News Wiener Gastro im WM-Fieber: 40 Prozent zeigen die WM Weiterlesen

Mehr als 100 Einträge umfasst die Public Viewing Auflistung der Wirtschaftskammer Wien, die aus allen Bezirken der Bundeshauptstadt die Möglichkeiten die WM-Spiele gemeinsam in der Gastro mitzuverfolgen, zusammengetragen hat. „Mehr als 41.000 Mal wurde die Liste bereits angeklickt und nach dem nächsten Ort zum Mitfiebern gesucht. Man sieht, wir liegen mit den Public Viewings voll im Trend“ so Peschta.

Public Viewing Angebote in Wien

Auch für das morgige Spanien-Match erwarten die Wiener Gastronomen volle Gastgärten und Lokale, eine Reservierung bei seinem Lieblingswirtshaus ist anzuraten. Wer sich noch nicht für ein Public Viewing Event entschieden hat:

Übrigens: Wiens Wirte sind optimistisch, dass Österreich bei der WM erfolgreich sein wird. Mehr als 80 Prozent tippen, dass die National-Elf die Gruppenphase übersteht, 5,7 Prozent glauben gar an einen Weltmeister Österreich. Und nur 5,1 Prozent trauen Argentinien die Verteidigung des Titels zu.