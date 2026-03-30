Ostern in Wien 2026: 77 Prozent kaufen Geschenke, 62 Millionen Euro Umsatz im Handel

Ostern entwickelt sich in Wien immer stärker zum Geschenke-Highlight: Laut aktueller Umfrage planen heuer 77 Prozent der Wienerinnen und Wiener, zu Ostern jemanden zu beschenken, ein neuer Höchstwert.

Ostern wird wieder verstärkt im Familienkreis gefeiert und gleichzeitig ganz bewusst als Geschenkanlass genutzt. Die Zahl der Schenkenden ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.

Besonders häufig werden Kinder und Enkelkinder (61 Prozent) sowie Partnerinnen und Partner (52 Prozent) beschenkt.

62 Millionen Euro Umsatz im Wiener Handel zu Ostern

Im Schnitt geben die Wienerinnen und Wiener rund 50 Euro aus, insgesamt ergibt das 62 Millionen Euro Ausgaben im Wiener Handel. Während 67 Prozent ihre Ausgaben auf Vorjahresniveau halten wollen, planen 14 Prozent höhere und 19 Prozent niedrigere Ausgaben. Die steigende Bedeutung des Osterfests sorgt für einen spürbaren Umsatzimpuls im Wiener Handel.

Süßigkeiten, Eier und Geschenke dominieren die Osternester

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Ganz vorne liegen Süßigkeiten (74 Prozent), gefolgt von gefärbten und gekochten Eiern (45 Prozent). Blumen und Pflanzen sowie Spielsachen erreichen jeweils 31 Prozent, Bücher werden in rund jedem vierten Fall verschenkt. Insgesamt werden in Wien rund 5 Millionen Schokohasen und etwa 12 Millionen Ostereier verschenkt.

Familie, Tradition und gemeinsames Feiern im Mittelpunkt

Ostern bleibt vor allem ein Fest des Miteinanders: 70 Prozent feiern, 61 Prozent besuchen Verwandte, und 53 Prozent genießen ein gemeinsames Osteressen oder eine Osterjause.

Auch die Bräuche sind lebendig wie eh und je: Ostereiersuche (45 Prozent), Eierpecken (37 Prozent), Eierfärben (36 Prozent) und das Aufstellen eines Osterstrauchs (31 Prozent) gehören für viele fix dazu. „Ostern wird wieder aktiver im Kreis der Familie gelebt, als gemeinsame Unternehmung, die Tradition und Freude verbindet“, so Gumprecht.

Nachhaltigkeit bleibt wichtig, Preis entscheidet

Beim Einkauf achten 69 Prozent auf nachhaltige Produkte. 43 Prozent sind bereit, dafür bis zu 10 Prozent mehr zu bezahlen, 16 Prozent akzeptieren Aufschläge von bis zu 20 Prozent. Gleichzeitig greifen 38 Prozent nur dann zu nachhaltigen Produkten, wenn diese preislich gleich oder günstiger sind. Nachhaltigkeit ist für viele ein wichtiges Thema, entscheidend bleibt aber, dass sie leistbar ist.

Stationärer Handel in Wien klar führend

Der Großteil der Wienerinnen und Wiener kauft weiterhin im Geschäft vor Ort: 85 Prozent setzen auf den stationären Handel, rund 31 Prozent nutzen zusätzlich Onlineangebote. Gerade zu Ostern zeigt sich die hohe Bedeutung des stationären Handels für viele Wienerinnen und Wiener.

Umfrage: KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien (2026)