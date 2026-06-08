Rekord zum Vatertag: Wiener geben deutlich mehr aus

Am 14. Juni ist Vatertag. Eine Erhebung der Wirtschaftskammer Wien mit KMU Forschung Austria zeigt: Der Vatertag gewinnt weiter an Bedeutung, für Familien ebenso wie für den Wiener Handel.

„Der Vatertag ist längst mehr als ein kleiner Anlass im Kalender. Die hohe Schenkbereitschaft, steigende Ausgaben und die starke Bindung an gemeinsame Erlebnisse zeigen, welchen Stellenwert dieser Tag mittlerweile hat“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sorgen solche Kaufanlässe für wichtige Impulse im heimischen Handel.

49 Prozent planen ein Geschenk

Wie im Vorjahr will rund die Hälfte der Wienerinnen und Wiener jemanden zum Vatertag beschenken. 49 Prozent planen heuer ein Geschenk. Gleichzeitig steigt das Budget deutlich: Im Durchschnitt werden 58 Euro pro Person ausgegeben, das sind rund 18 Prozent mehr als im Vorjahr.

Zum Vergleich: Zum Muttertag lagen die durchschnittlichen Ausgaben bei 64 Euro pro Schenkendem. Hochgerechnet ergeben sich zum Vatertag rund 45 Millionen Euro Gesamtausgaben für den Wiener Handel. Beschenkt werden vor allem die eigenen Väter mit 70 Prozent, aber auch der Ehepartner oder Partner rückt mit 27 Prozent stärker in den Mittelpunkt.

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Starker Impuls für den Wiener Handel

Für den Wiener Handel wird der Vatertag zunehmend zu einem relevanten Kaufanlass. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sorgen solche Kaufanlässe für wichtige Impulse im heimischen Handel“, betont Gumprecht.

Besonders wichtig bleibt der stationäre Handel: 78 Prozent kaufen das Vatertagsgeschenk im Geschäft, 38 Prozent kaufen zumindest teilweise online.

Die beliebtesten Geschenke zum Vatertag

Schokolade, Pralinen und Süßigkeiten: 26 Prozent

Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen wie Urlaub, Konzerte oder Ausflüge: 22 Prozent

Restaurantbesuche: 21 Prozent

Wein: 18 Prozent

Kleidung und Schuhe: 17 Prozent

Väter wünschen sich gemeinsame Zeit und Qualität

Als ideales Vatertagsgeschenk nennen viele Väter gemeinsame Zeit mit der Familie, Ausflüge oder gemeinsame Unternehmungen. Beliebt sind auch Gutscheine, praktische Geschenke sowie Genussmittel wie Bier oder Wein.

Bemerkenswert häufig genannt wurden außerdem „gute Socken in toller Qualität“. „Der Socken-Klassiker lebt also weiter, allerdings mit Qualitätsanspruch“, so Gumprecht.

Mehr Aufmerksamkeit für den Vatertag

Auch gesellschaftlich gewinnt der Vatertag an Bedeutung. 36 Prozent der Wienerinnen und Wiener wünschen sich mehr Aufmerksamkeit für Väter und den Vatertag, ein Plus von 9 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. 38 Prozent halten die derzeitige Aufmerksamkeit für ausreichend, 22 Prozent haben keine klare Meinung. Nur 4 Prozent wünschen sich künftig weniger Aufmerksamkeit.

Teaser-Snippet: Der Vatertag wird in Wien wichtiger: 49 Prozent planen ein Geschenk, im Schnitt werden 58 Euro ausgegeben. Der Wiener Handel rechnet mit 45 Millionen Euro Gesamtausgaben.



© Florian Wieser „Der Vatertag ist längst mehr als ein kleiner Anlass im Kalender. Die hohe Schenkbereitschaft, steigende Ausgaben und die starke Bindung an gemeinsame Erlebnisse zeigen, welchen Stellenwert dieser Tag mittlerweile hat“, sagt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.