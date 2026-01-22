Rekordsaison: Wiener Ballsaison steuert auf Höhepunkt zu





Die Ballsaison 2025/26 schickt sich an, alle Rekorde zu brechen: Erstmals werden am Ende der Wiener Ballsaison mehr als 600.000 Besucherinnen und Besucher ihre Walzerrunden auf zumindest einer Ballveranstaltung gedreht haben. „Fast alle Bälle sind ausverkauft, es gibt nur noch wenige Restkarten“, resümiert Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, vor dem Höhepunkt der Wiener Ballsaison.

Die Wiener Bälle profitieren vom Trend zum erlebnisorientierten Konsumverhalten.

Warum die Wiener Bälle boomen: Modernisierung, neue Formate, breiteres Angebot

„Was wir beobachten, ist eine Modernisierung und Professionalisierung der Bälle. Durch moderne Marketingstrategien, neue Themenformate und differenzierte Preismodelle ist das Angebot breiter und zugänglicher geworden“, sieht Schmid eine Weiterentwicklung bei den Bällen, mit Folgen: „Die Wiener Bälle profitieren vom Trend zum erlebnisorientierten Konsumverhalten. Kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse werden zunehmend höher bewertet und der Ballabend als besonderes Erlebnis wahrgenommen. Da will man gerne dabei sein.“ Das macht sich in den Bilanzen der Ballveranstalter, aber auch begleitenden Branchen, von Taxiunternehmen über Hotels für internationale Gäste, Restaurants bis hin zu Schneidern und Friseuren, bemerkbar.

Umsatzrekord für den Standort Wien, Abschluss am 17. Februar

„Wenn die Ballsaison mit 17. Februar am Faschingsdienstag endet, wird sie dem Standort Wien einen Umsatz von mehr als 235 Millionen Euro beschert haben. Das bedeutet einen neuen Rekordwert nach den rund 205 Millionen im Vorjahr“, so Schmid, der auch noch auf ein besonderes Abschlussevent hinweist: „Die Wiener Tanzschulen eröffnen die Ballsaison nicht nur mit einer Quadrille am Graben, die auf Instagram mehr als 500.000 Mal gesehen wurde, sie laden auch zum Abschluss dorthin. Am Faschingsdienstag lassen sie mit einem letzten Walzer ebendort die Narrensaison ausklingen.“

Hinweis „Der letzte Tanz“, Ausklang der Faschingssaison mit den Wiener Tanzschulen: Am 17. Februar um 16 Uhr am Graben beim Stephansplatz.

"Kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse werden zunehmend höher bewertet und der Ballabend als besonderes Erlebnis wahrgenommen", sagt Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft




