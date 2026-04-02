S1-Baustart: „Befreiungsschlag für die Verkehrswirtschaft“

„Für die Transportbranche ist der Baustart der S1 und damit dem Regionenring ein Befreiungsschlag für den Wirtschaftsstandort“, betont Wolfgang Böhm, Obmann der Wiener Transporteure. „Endlich wird nicht mehr nur diskutiert, sondern gebaut – das bringt Planbarkeit für die Betriebe und Perspektive für neue Arbeitsplätze.“ Die Verlängerung der S1 mit dem Lobautunnel ist für Böhm ein Schlüsselprojekt, um den Wirtschaftsraum Wien besser mit den Regionen zu verbinden und den dringend nötigen Regionenring zu schließen.

Jede Minute, die Lkw und Pendler nicht im Stau der Tangente stecken, ist eine Minute Wertschöpfung und kein vergeudetes Kapital – der Regionenring ist die Lebensader, die Wien als smarter Wirtschaftsstandort endlich verdient.

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Im laufenden Betrieb erwartet Böhm klare Vorteile: Weniger Stau, weniger Verkehr in der Stadt und effizientere Transportwege erhöhen die Produktivität der Betriebe deutlich. „Jede Minute, die Lkw und Pendler nicht im Stau der Tangente stecken, ist eine Minute Wertschöpfung und kein vergeudetes Kapital – der Regionenring ist die Lebensader, die Wien als smarter Wirtschaftsstandort endlich verdient“, so Böhm. Berechnungen zufolge kann allein durch die eingesparte Staubelastung Wertschöpfungsgewinne von hunderten Millionen Euro pro Jahr entstehen – in Wien rund 270 Mio. Euro, in Österreich insgesamt über 360 Mio. Euro.