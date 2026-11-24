Im Bild: Katja Fetty, Buchhandlung o*books im Nordbahnviertel

Tannenzweige, Glitzerkugeln und Lametta sucht man in der Buchhandlung obooks im Nordbahnviertel vergeblich. „Den klassischen Weihnachtsschmuck lassen wir eher aus”, sagt Buchhändlerin Katja Fetty. Gemeinsam mit Bianca-Maria Braunshofer führt sie seit vier Jahren die Buchhandlung in dem Stadtentwicklungsgebiet, wo in den letzten beiden Jahrzehnten Wohnraum für 20.000 Menschen entstanden ist. obooks ist die einzige Buchhandlung im Grätzel. Neben dem klassischen Buchsortiment gibt es hier eine breite Auswahl an Kinderbüchern - im Viertel wohnen viele junge Familien - und einen Schwerpunkt auf queere und feministische Literatur, für den o*books auch über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist.

Jetzt zählt jeder Einkauf, der bei unseren Wiener Betrieben ankommt.

Auch wenn Tannenbäume und Christbaumschmuck nicht so ganz die Sache der beiden Buchhändlerinnen und ihrer vier Mitarbeitenden sind - Weihnachten selbst ist für sie ein wichtiger Jahres-Höhepunkt. „Wir machen sicher ein Drittel bis zur Hälfte unseres Jahresumsatzes in der Vorweihnachtszeit”, sagt Katja Fetty. Unterstützt wird das durch Weihnachtsaktionen, wie einem Nachmittag mit Punsch und Keksen oder einem Charity Day, an dem Autorinnen und Autoren einen Tag lang als Buchhändler tätig sind. Zehn Prozent des Umsatzes aus dieser Aktion gehen an ein karitatives Projekt.

Vor ihrer Selbstständigkeit war Fetty zehn Jahre angestellte Buchhändlerin und kennt das Geschäft von der Pike auf. Entsprechend gut ist die Vorbereitung auf das Fest. Rund ein halbes Jahr vorher wird schon die Ware geordert - neben Büchern auch weihnachtliche Grußkarten, Geschenkartikel und Kalender. „Die ersten Adventkalender habe ich heuer schon im Februar bestellt”, schmunzelt sie. Seit Anfang Oktober merke man heuer, dass das Geschäft anzieht. Generell verschiebe sich der Start des Weihnachtsgeschäft aber immer mehr nach hinten.

Welcher Lesestoff heuer unter den Christbaum kommt? „Bei Kindern wird das Thema Weihnachtswichtel immer wichtiger. Auch Klassiker gehen immer”, sagt die Buchhändlerin. An Erwachsene werden gern aktuelle Bestseller verschenkt. Aber auch Bücher zur Gender-Thematik und zum Feminismus legt die Klientel gerne unter den Christbaum.

Schenken bleibt „in”

Trotz Teuerung, angespannter Staatsfinanzen und unsicherer Weltlage: Die Wienerinnen und Wiener lassen sich ihre Freude am Schenken nicht nehmen. Das zeigt die aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der WK Wien. „Das Weihnachtsgeschäft bleibt erfreulicherweise stabil”, betont Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel. Wie im Vorjahr wollen knapp neun von zehn Personen ihren Liebsten Weihnachtsgeschenke machen. Davon legt im Durchschnitt jede und jeder sieben Packerln unter dem Christbaum und hat 300 Euro dafür budgetiert. In Summe wollen die Wienerinnen und Wiener 460 Millionen Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben - etwa so viel wie 2025.

Gute Aussichten für Wiens Händler

Erfreulich: 83 Prozent der Schenkenden wollen zumindest auch in Wiener Geschäften einkaufen - der Bummel durch die Geschäfte gehört vor Weihnachten offenbar einfach dazu. Mit drei Viertel der Befragten wollen um sechs Prozent weniger als im Vorjahr ausländische Online-Plattformen zum Weihnachtseinkauf nutzen. Noch deutlicher ist der Rückgang bei chinesischen Plattformen: Sechs von zehn Befragten geben an, sie für ihre Weihnachtseinkäufe zu meiden.

Im Handel sorgt die Aussicht auf ein stabiles Weihnachtsgeschäft für Zuversicht. Die Saison entscheide in vielen Branchen über den Jahresumsatz, so Gumprecht: „Das Weihnachtsgeschäft kann ein wirtschaftlich herausforderndes Jahr nicht wettmachen. Aber für viele Händler machen gerade diese Wochen einen großen Unterschied. Jetzt zählt jeder Einkauf, der bei unseren Wiener Betrieben ankommt.”

Mode unterm Christbaum

Das Ranking der beliebtesten Weihnachtsgeschenke wird heuer von Bekleidung und Textilien angeführt - noch vor Büchern und Gutscheinen. Dementsprechend rechnet auch Johanna Ertl, Geschäftsführerin des Modehauses Flamm am Neuen Markt, damit, dass der Weihnachtsumsatz heuer „zumindest pari zum Vorjahr” sein werde. „Auch in herausfordernden Zeiten sind unsere Kundinnen sehr resilient und schätzen die besondere Atmosphäre, wenn sie bei uns shoppen”, sagt die Unternehmerin, die den vor 80 Jahren gegründeten Familienbetrieb in vierter Generation führt. Spezialisiert ist man auf hochwertige Damenmode - „für jene, die das Besondere in Qualität und Design suchen, aber auch besonderen, persönlichen Service”, so Ertl.

Vor Weihnachten sind vor allem Mode für festliche Anlässe, aber auch Seidentücher, Strickwaren, Accessoires und Gutscheine gefragt. Zwei Wochen vor dem Fest lädt Flamm zur Präsentation der Weihnachtskollektion bei Sekt und Weihnachtsbäckerei ein. „Das hat bei uns Tradition”, sagt Ertl. Ebenso wie die festliche Adventdekoration des Geschäfts, die alljährlich einem eigenen Konzept folgt.

Auch die Weihnachtsbeleuchtung im Grätzel sieht die Unternehmerin als ein wichtiges Element. 2022 hat Ertl als damalige Obfrau der Interessengemeinschaft Neuer Markt die „Sisi-Sterne” initiiert, die das Viertel seither alljährlich vor Weihnachten stimmungsvoll erhellen. „Die Weihnachtsbeleuchtung ist ein wichtiges Element, welches die Innenstadt attraktiv macht und jene einzigartige Stimmung schafft, die gerade jetzt so wichtig ist”, sagt sie.

Mit Spielzeug schöne Momente schaffen

Für Weihnachtsstimmung im Geschäft zu sorgen, das ist auch Janina und Thomas Klein wichtig. Seit knapp vier Jahren führen sie in Währing das Spielzeuggeschäft Akoko, im Vorjahr kam ein weiterer Standort in Neubau dazu. Akoko ist spezialisiert auf hochwertiges Spielzeug mit Charakter: viele besondere Produkte, die nicht überall erhältlich sind, das kreative Spiel anregen, aus Naturmaterialien und ökologisch unbedenklich. Vieles davon wird zudem in Europa hergestellt. „Wir lieben diese Zeit und daher schmücken wir unser Geschäft immer sehr weihnachtlich, mit speziellem Fokus auf die Kinder”, sagt Janina Klein. „Ein Besuch bei uns soll sich anfühlen wie ein Eintauchen in eine Weihnachtswelt.” Denn schöne Momente zu schaffen, ist die Akoko-Philosophie. Vor dem Fest gibt es auch eine Reihe von kindgerechten Veranstaltungen, wie Lesungen oder Filz-Workshops. „Die Kleinen sind dann beschäftigt und die Eltern können in Ruhe stöbern”, meint sie.

Dem Weihnachtsgeschäft sieht sie grundsätzlich optimistisch entgegen. „Kinder werden ja immer beschenkt”, so Janina Klein. Im Ranking der KMU Forschung Austria liegt Spielzeug auf Platz vier. Generell sei aber zu merken, dass die Menschen bewusster einkaufen und mehr aufs Budget achten müssen, sagt sie. „Daher ist es uns wichtig, dass wir eine gute Auswahl in allen Preiskategorien haben.” Rund 30 Prozent ihres Jahresumsatzes entfalle auf diese Saison. Und heuer, nach einem „sehr flauen” Sommer, sei das Weihnachtsgeschäft umso wichtiger. Seit Anfang November steigen im Akoko Frequenz und Umsätze. Eltern und Großeltern kaufen eher früh, Tanten, Onkel oder Paten zählen dagegen zu den „Late Buyern”, so Klein.

Klassiker wie Brettspiele, Bausteine und Kugelbahnen sind als Geschenke ebenso gefragt wie alles, was das freie Spiel anregt, berichtet die Unternehmerin. „Auf aktuelle Trends springe ich sowieso nicht auf. Ich warte, was sich durchsetzt, und das nehm’ ich dann ins Sortiment.” Denn ihr Spielzeug soll möglichst lange Freude machen und auch nach den Feiertagen noch interessant bleiben.

Hinweis ZAHLEN & FAKTEN

88 % der Wienerinnen und Wiener kaufen heuer Weihnachtsgeschenke

300 Euro beträgt das dafür veranschlagte Budget pro Person



Die beliebtesten Geschenke*

Bekleidung/Textilien 34 %

Gutscheine 31 %

Bücher 31 %

Spielwaren 29 %

Kosmetika 29 %*

in % der Befragten



Quelle: KMU Forschung Austria der Wienerinnen und Wiener kaufen heuer Weihnachtsgeschenkebeträgt das dafür veranschlagte Budget pro PersonBekleidung/TextilienGutscheineBücherSpielwarenKosmetikain % der Befragten

Nostalgisches Einkaufserlebnis

Eine gemütliche Weihnachtsstimmung ist auch im Maisonette Concept Store im 7. Bezirk zu finden - das spürt man schon beim Hereinkommen, denn eine riesige rot-weiß karierte Schleife ziert die beleuchtete Tür. „Gerade zu Weihnachten sind die Menschen auf der Suche nach schöner Dekoration und besonderen Geschenken, sie kommen eher in unseren Shop - und werden oft zu Stammkundinnen und -kunden. Wir profitieren das ganze Jahr vom Weihnachtsgeschäft”, weiß Andrea Lems, Gründerin und Inhaberin von Maisonette. Die beliebtesten Geschenke sind Klassiker, wie Socken, Tassen, Puzzles, Grußkarten, Notizbücher, Stifte mit Weihnachtsmotiven und Haarklammern - die Bestseller des Stores. Auch nostalgischer Baumschmuck, wie Pilze, Kirschen oder Snoopy, liegt im Trend.

Obwohl Maisonette einen Onlineshop betreibt, wird lieber vor Ort gekauft: „Die Menschen mögen das Einkaufserlebnis und die cozy Vibes bei uns, das Papier fühlen, die Haarspangen ausprobieren, einen Nachmittag mit Freundinnen verbringen - das geht digital nicht. Die Zukunft von Concept Stores ist rosig”, meint Lems, die auf ausgewählte Produkte und die Eigenmarke setzt und die Designs der Haarklammern mit ihrem Team selbst entwirft. Auch saisonale Workshops, Erlebnisstationen oder Kaffee und Kuchen werden immer wieder geboten. Für die Händler wünscht sie sich, dass die Wiener Einkaufsstraßen weiter gestärkt werden und die Kunden den Mehrwert von lokalem Einkaufen sehen. „Ich liebe unseren Standort in der Neubaugasse und möchte die Menschen mit meinem Store begeistern”, so die leidenschaftliche Unternehmerin.

Für Gumprecht ist das ein vorbildliches Motiv, das sich im Advent doppelt bezahlt macht. „Gerade zu Weihnachten wollen viele die Geschenke sehen, riechen, angreifen und gleich mitnehmen können. Und für viele gehört auch der Bummel durch die Geschäfte zur Vorweihnachtszeit dazu. Das ist etwas, womit der stationäre Handel gerade jetzt punkten kann”, so die Handelsobfrau.

Hinweis Weihnachtsbeleuchtung und Adventmärkte sorgen für Stimmung



Die Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen und -gebieten steht und fällt mit dem Engagement der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie tragen einen wesentlichen Teil der Kosten für Montage, Demontage, Lagerung und Strom. 50 Prozent übernehmen WK Wien und Stadt Wien und unterstützen so die Betriebe maßgeblich. Heuer sind 30 Grätzel und Straßen festlich beleuchtet, darunter erstmals die neu gestaltete Altgasse in Hietzing und der Yppenplatz. Am Neuen Markt gibt es zusätzlich zur bestehenden Beleuchtung neue, leuchtende Rentiere (kleines Foto). „Die Wiener Weihnachtsbeleuchtung zieht im Advent viele Menschen in die Einkaufsstraßen. Davon profitieren der stationäre Handel und die Gastronomie”, sagt Johann Breiteneder, Obmann des Vereins Neuer Markt. Zugleich stärke die festliche Beleuchtung Wiens Attraktivität im internationalen Wettbewerb und trage zu einem starken Jahresendgeschäft bei. „Ich freue mich, wenn man abends durch die beleuchteten Straßen geht, einen Moment stehen bleibt und die weihnachtliche Stimmung genießen kann.”



Auch die Wiener Weihnachtsmärkte sind eine beliebte Attraktion in der Vorweihnachtszeit. Heuer werden allein aus Wien 4,4 Millionen Besucherinnen und Besucher auf den 15 Christkindlmärkten erwartet. Bei durchschnittlichen Ausgaben von 29 Euro pro Person werden sie an den gut 800 Ständen für 128 Millionen Euro Umsatz sorgen. Gemeinsam mit den Gästen aus den Bundesländern und dem Ausland dürften etwa 230 Millionen Euro direkt auf den Wiener Weihnachtsmärkten ausgegeben werden.

Die Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen und -gebieten steht und fällt mit dem Engagement der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie tragen einen wesentlichen Teil der Kosten für Montage, Demontage, Lagerung und Strom. 50 Prozent übernehmen WK Wien und Stadt Wien und unterstützen so die Betriebe maßgeblich. Heuer sind 30 Grätzel und Straßen festlich beleuchtet, darunter erstmals die neu gestaltete Altgasse in Hietzing und der Yppenplatz. Am Neuen Markt gibt es zusätzlich zur bestehenden Beleuchtung neue, leuchtende Rentiere (kleines Foto). „Die Wiener Weihnachtsbeleuchtung zieht im Advent viele Menschen in die Einkaufsstraßen. Davon profitieren der stationäre Handel und die Gastronomie”, sagt Johann Breiteneder, Obmann des Vereins Neuer Markt. Zugleich stärke die festliche Beleuchtung Wiens Attraktivität im internationalen Wettbewerb und trage zu einem starken Jahresendgeschäft bei. „Ich freue mich, wenn man abends durch die beleuchteten Straßen geht, einen Moment stehen bleibt und die weihnachtliche Stimmung genießen kann.”Auch die Wiener Weihnachtsmärkte sind eine beliebte Attraktion in der Vorweihnachtszeit. Heuer werden allein aus Wien 4,4 Millionen Besucherinnen und Besucher auf den 15 Christkindlmärkten erwartet. Bei durchschnittlichen Ausgaben von 29 Euro pro Person werden sie an den gut 800 Ständen für 128 Millionen Euro Umsatz sorgen. Gemeinsam mit den Gästen aus den Bundesländern und dem Ausland dürften etwa 230 Millionen Euro direkt auf den Wiener Weihnachtsmärkten ausgegeben werden.







