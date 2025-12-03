Wiener Geschäfte haben am 8. Dezember offen

Der Marienfeiertag (Mariä Empfängnis) am 8. Dezember fällt heuer auf einen Montag. Daher haben die Händlerinnen und Händler die Möglichkeit, ihr Geschäft von 10 bis 18 Uhr offenzuhalten - die große Mehrheit wird davon Gebrauch machen, wie ein Rundruf der WK Wien zeigt. Die Branche rechnet am verkaufsoffenen Marienfeiertag mit einer starken Kundenfrequenz auf den Einkaufsstraßen, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien: „Der Feiertag ist traditionell ein starker Shopping-Tag im Weihnachtsgeschäft. Nicht umsonst wird er auch als ‚fünfter Einkaufssamstag‘ bezeichnet.“

Weihnachtgeschäft nimmt am 2. Einkaufwochenende Fahrt auf

Das verlängerte Einkaufswochenende wird die Frequenz auf zwei Tage verteilen und damit zusätzliche Impulse für die Händlerinnen und Händler bringen, so Gumprecht weiter: „Das zweite Einkaufswochenende, an dem das Weihnachtsgeschäft traditionell Fahrt aufnimmt, fällt heuer optimal und lockt nicht nur die Wienerinnen und Wiener, sondern auch viele Gäste für ein verlängertes Wochenende nach Wien. Jeder, der die einzigartige Wiener Weihnachtstimmung erleben will, ist eingeladen, vorbeizukommen und seine Weihnachtsbesorgungen vor Ort zu erledigen.“

Entscheidung liegt bei den Betrieben

Seit 1995 dürfen die Geschäfte am 8. Dezember offenhalten. Ob ein Händler am Marienfeiertag aufsperrt, hängt jedoch von vielen Faktoren ab. „Natürlich entstehen etwa beim Personal Zusatzkosten, gleichzeitig wird aber auch Umsatz generiert. Es ist eine einzelbetriebliche Entscheidung, ob man das Geschäft aufsperrt oder nicht“, erklärt Gumprecht.

Dezember-Umsätze sind heuer besonders wichtig

Für die Wiener Händlerinnen und Händler sind die Umsätze im Dezember von großer Bedeutung, teilweise sogar überlebenswichtig. Die Handelsobfrau appelliert, bewusst im lokalen Handel einzukaufen: „Da können die Produkte sofort mitgenommen werden und werden in den meisten Fällen gleich liebevoll verpackt. Es ist etwas Besonderes, sich im Geschäft inspirieren und beraten zu lassen und die Ware zu sehen und zu probieren, als nur online zu bestellen. Jeder einzelne Euro, der in den Wiener Geschäften, Gastro-Betrieben und Dienstleistungsunternehmen ausgegeben wird, schafft regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze.“



