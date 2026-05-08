Wiener Reisebüros: „Alles Geld zurück nur bei Pauschalreise“

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Urlaubssaison. Doch die ist heuer von einem großen Schatten überdeckt: Werden im Sommer tatsächlich auch alle Flugzeuge in den warmen Süden abheben können oder bleiben sie wegen Spritmangels am Boden? Und wer zahlt, wenn der Kerosinpreis weiter steigt? „Gut gebucht ist sicher verreist“, antwortet Gregor Kadanka, Obmann der Fachgruppe Reisebüros in der Wirtschaftskammer Wien auf diese Fragen. Und rät dazu, bei den Buchungen auf Nummer sicher zu gehen und auf Pauschalreisen aus dem Reisebüro zu setzen: „Kommt der Urlaub nicht zustande, weil es die Flüge nicht gibt und der Veranstalter keinen Alternativflug anbieten kann, bekommt man sein Geld zurück.“

Hat man den Flug direkt bei der Airline gebucht und auch das Hotel etwa über eine Buchungsplattform im Internet, greift die Pauschalreiserichtlinie nicht.

Anders sieht es aus, wenn man seinen Urlaub nicht als Pauschalreise, sondern einzelne Reisebestandteile direkt bucht. „Hat man den Flug direkt bei der Airline gebucht und auch das Hotel etwa über eine Buchungsplattform im Internet, greift die Pauschalreiserichtlinie nicht. Zwar wird einem die Fluglinie den Flug erstatten, aber auf den Hotelkosten bleibt man sitzen. Denn das Hotel in Griechenland, Spanien oder wo man auch hinfliegen wollte, hat ja offen und hält das Zimmer bereit“, erklärt Kadanka.

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Für Konsumenten guter Zeitpunkt zu buchen

Er rät dazu, im Reisebüro zu buchen, auch wenn man sich seine Traumreise selbst zusammenstellen will: „Wenn man im Reisebüro sagt mit welcher Airline man in welches Hotel will und das Reisebüro stellt diesen Urlaub dann zusammen und legt dafür eine Gesamtrechnung, wird der Urlaub zur Pauschalreise. Und auch da wird das Reisebüro versuchen eine alternative Flugverbindung zu finden. Wenn das nicht klappt, gibt es das gesamte Geld retour und nicht nur den Fluganteil“, so der Reisebüro-Obmann. Der auch einen besonders aktuellen Tipp für mögliche Schnäppchen hat: „Die Reisewarnung für einige Golfstaaten wurde hinabgestuft, damit kann wieder sicher über diese Drehkreuze gebucht werden. Damit erweitert sich auch das Flugangebot, insbesondere auf der Fernstrecke nach Asien und in den Indischen Ozean – was sich auch positiv auf die Preisentwicklung auswirken wird.“ Für Konsumenten ist deshalb jetzt ein guter Zeitpunkt zu buchen: „Idealerweise mit Pauschalreisen und flexiblen Tarifen, um weiterhin bestmöglich abgesichert zu sein“.