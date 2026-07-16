Wiener Wirte bereit für das große Finale

Jetzt stehen mit Spanien und Argentinien die Finalisten der Fußball Weltmeisterschaft 2026 fest. Und wenn am Sonntag um 21 Uhr der Anpfiff zum entscheidenden Match erfolgt, werden wieder tausende Wienerinnen und Wiener bei den zahlreichen Public Viewings in den Lokalen der Stadt dabei sein.

Für mich steht ein Siegerteam bereits fest: Das der Wiener Gastronomie.

News Olé: Wiener Wirte wollen morgen hoch gewinnen Weiterlesen

„Für mich steht ein Siegerteam bereits fest: Das der Wiener Gastronomie. Die vielen Gastonomen, die in den vergangenen sechs Wochen ihre Lokale und Gastgärten in Fanzonen verwandelt und damit die Möglichkeit geschaffen haben, die Spiele in einzigartiger Atmosphäre zu verfolgen, haben wirklich tolle Arbeit geliefert. Sie haben die Fußball-WM auch in Wien zum Event werden lassen“, freut sich Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien schon jetzt auf die finalen 90 Minuten. Und lädt noch einmal ein, gemeinsam mit Freunden und Bekannten das Match im Gastgarten zu verfolgen.

Auch für das Finale am Sonntagabend erwarten die Wiener Gastronomen volle Gastgärten und Lokale, eine Reservierung bei seinem Lieblingswirtshaus ist anzuraten.

Hinweis Wer sich noch nicht für ein Public Viewing Event entschieden hat, findet das nächstliegende unter Wer sich noch nicht für ein Public Viewing Event entschieden hat, findet das nächstliegende unter wm-publicviewing.wien







