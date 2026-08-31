Von Gols nach Ohio: Lehre mit Weitblick

Lehre und Auslandserfahrung schließen einander längst nicht mehr aus - immer mehr junge Fachkräfte nutzen diese Chance. Eine von ihnen ist Marlene Wendelin aus Gols, die bereits einen ungewöhnlichen Bildungsweg hinter sich. Nach der HAK und einem Bürojob in Wien entschied sie sich für eine Lehre zur Bäckerin und Konditorin beim Innungsmeister der burgenländischen Bäcker, Michael Goldenitsch. Heuer führte sie ein internationaler Lehrlingsaustausch über den Atlantik.

Manchmal braucht es ein wenig Zeit, um den richtigen beruflichen Weg zu finden. Bei Marlene Wendelin war genau das der Fall. Die heute 23-jährige Golserin schloss zunächst die Handelsakademie ab und arbeitete anschließend ein Jahr lang als Verwaltungspraktikantin im Bundeskriminalamt in Wien: „So wirklich angekommen bin ich dort aber nie.“

Die Entscheidung für eine Lehre zur Bäckerin und Konditorin fiel schließlich aus Leidenschaft: „Backen hat mich schon von klein auf begleitet. Mit meiner Oma habe ich viele Stunden in der Küche verbracht.“

Heute absolviert Marlene ihre Ausbildung im Betrieb von Innungsmeister Michael Goldenitsch in St. Andrä am Zicksee. Die Lehrabschlussprüfung zur Konditorin hat sie bereits 2025 mit Auszeichnung bestanden, im September steht jene zur Bäckerin auf dem Programm. An ihrem Traumberuf schätzt die junge Frau vor allem den kreativen Aspekt: „Am Ende des Tages sieht man, was man geschaffen hat. Das bereitet mir einfach Freude.“

Drei Wochen USA-Erfahrung

Ein besonderes Highlight ihrer Ausbildung wartete erst kürzlich auf die junge Burgenländerin. Von 21. Juni bis 12. Juli nahm sie am internationalen AFS-Lehrlingsprogramm in den USA teil. Die Initiative ermöglicht österreichischen Lehrlingen einen dreiwöchigen Auslandsaufenthalt an der Miami University in Oxford, Ohio.

Auf das Programm aufmerksam wurde sie durch ihre Berufsschullehrerin. In einer ersten Rücksprache mit ihrem Lehrherrn zeigte sich Michael Goldenitsch sofort begeistert: „Es ist wichtig, über den Tellerrand zu schauen. Ein Auslandsaufenthalt erweitert nicht nur die fachlichen Kenntnisse, sondern stärkt auch die persönliche Entwicklung, die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen. Lehrlinge sammeln dabei wertvolle Erfahrungen, die sie sowohl für ihren weiteren Berufsweg als auch für unsere Betriebe mitbringen.“

Auch für Marlene selbst stand bald fest, dass sie die Chance nutzen möchte. Eigeninitiative war gefragt - Motivationsschreiben und zahlreiche organisatorische Schritte mussten selbstständig erledigt werden.

Gemeinsam mit 21 weiteren Lehrlingen aus ganz Österreich reiste sie schließlich nach Ohio. „Am Anfang habe ich niemanden gekannt, aber wir wurden zu einer richtigen Gemeinschaft.“

Amerikanische Kultur und berufliche Einblicke

Während des Aufenthalts lebten die Lehrlinge am Universitäts-Campus. Auf dem Programm standen Sprachtraining, Kulturvermittlung sowie Einblicke in Berufswelten.

Besonders beeindruckt zeigte sich Marlene von einem Betriebsbesuch bei einem jungen Unternehmer, der bereits mit zwölf Jahren zu backen begonnen hatte und mittlerweile ein erfolgreiches, auf Torten spezialisiertes Unternehmen führt: „Solche Geschichten motivieren!“

Beim amerikanischen Bäcker- und Konditorhandwerk seien schon Unterschiede zum österreichischen erkennbar: „In den USA wird vieles deutlich üppiger als bei uns zubereitet, die Dekorationen sind sehr bunt und ausladend. Das Angebot ist gewaltig, man findet etwa riesige Verkaufstheken voll mit unterschiedlichsten Cupcakes oder Cookies.“

Neben den beruflichen Erfahrungen blieb auch Zeit, Land und Leute kennenzulernen: „Wir haben Museen oder Baseballspiele besucht oder waren auch im Zoo.“

„Sich einfach trauen“

Für Marlene steht fest: Die Teilnahme an einem Auslandsprogramm lohnt sich für Lehrlinge in jedem Fall. „Ich war anfangs selbst unsicher, ob ich mich bewerben soll. Im Nachhinein bin ich unglaublich froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe viele tolle Erfahrungen mitgenommen. Mein Tipp lautet ganz klar: Traut euch!“

Infos:

www.afs.at/lehrlingsaustausch-und-lehrerinnenaustausch/

www.wko.at/tourismus-freizeitwirtschaft/auslandsaufenthalte-fuer-lehrlinge

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Sammelten viele neue Eindrücke: Marlene Wendelin (2. v. r.) mit anderen österreichischen Lehrlingen während ihres Aufenthalts in Ohio // Foto © Sonja Lichtenwagner





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Michael Goldenitsch, Innungsmeister der burgenländischen Bäcker // Foto © WKB