Adventzauber aus floraler Meisterhand

Für Lena Supan, Floristik-Lehrling im dritten Lehrjahr bei Wanda Floristik in Völkermarkt, beginnt die schönste Zeit des Jahres nicht erst, wenn am 30. November die erste Kerze am Adventkranz angezündet wird, sondern schon Wochen davor. Wenn in der Werkstatt der Duft von frisch geschnittenem Reisig die Luft erfüllt, dann ist die Vorfreude auf Weihnachten schon längst da. Bereits vor einigen Tagen hat in ihrem Lehrbetrieb das Binden der Adventkränze begonnen. Ob traditionell aus frischem Tannengrün oder weichem Moos, modern mit Trockenblumen gestaltet oder mit farbigen Akzenten wie Hagebutten versehen. Der Adventkranz ist für viele ein unverzichtbarer Begleiter durch die Vorweihnachtszeit. „Manche Kunden wünschen sich einen Kranz, der sie an ihre Kindheit erinnert. Andere mögen es modern und schlicht. Wieder andere kommen jedes Jahr mit demselben Wunsch: ‚So wie letztes Jahr – nur ein bisschen anders‘“, erzählt Supan, während sie konzentriert einen neuen Kranz fertigstellt. Talente wie sie zeigen, wie viel Herz, Kreativität und Feingefühl im floralen Handwerk stecken.

Aktuelle Trends

In diesem Jahr sind vielfältige Trends zu beobachten, die die Adventzeit prägen. Von puristisch-natürlichen Kränzen über klassisch-elegante Kombinationen bis hin zu modernen Interpretationen traditioneller Formen ist alles dabei. Besonders gefragt sind langlebige Materialien, Trockenblumen und natürliche Strukturen, die Nachhaltigkeit und Ästhetik verbinden. „In diesem Jahr bestehen die Kränze meist aus gemischtem Reisig mit Beeren dazwischen. Bei den Farben für die Dekoration dominieren Mokka- und Brauntöne aber auch warme Rottöne", so Kurt Glantschnig, Innungsmeister der Kärntner Gärtner und Floristen sowie Geschäftsführer von Wanda Floristik. Er betont auch die besondere Rolle der Florist:innen: „Sie schaffen mit dem Lichterkranz das, was viele in dieser Zeit suchen: Momente der Ruhe, Geborgenheit und Schönheit. Jeder Adventkranz ist ein Unikat.“

Kerzengestecke hoch im Kurs

Neben Adventkränzen erfreuen sich auch Kerzengestecke großer Beliebtheit, sei es als Geschenk, als Tischdekoration oder als ruhiger Mittelpunkt im Wohnraum. Ein praktischer Tipp von Glantschnig: „Kerzen sollten anfangs länger brennen, damit sich eine gleichmäßige Brennschale bildet und sie sauber abbrennen.“ Kärntens Blumenfachbetriebe beweisen jedes Jahr aufs Neue, dass die Adventzeit mehr sein kann als nur eine dekorative Gestaltung – in diesem Beruf ist auch viel handwerkliches Geschick gefragt. „Der Advent bringt den Zauber des Winters ins vorweihnachtliche Zuhause und erinnert uns daran, was diese Zeit so besonders macht: Wärme, Nähe und das Miteinander“, so Glantschnig abschließend.