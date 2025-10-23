AREA SÜD: Chancen für Wirtschaft, Arbeit und Lebensqualität

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Mit der bevorstehenden Inbetriebnahme der Koralmbahn entsteht eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen Österreichs: die AREA SÜD. Sie verbindet Kärnten und die Steiermark zu einem gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum. Bei den beiden Infoveranstaltungen der Wirtschaftskammer Kärnten drehte sich alles um die sich daraus ergebenden Chancen für Betriebe, Beschäftigte und Gemeinden – von der Standortentwicklung über neue Mobilitätsformen bis hin zu innovativen Geschäftsmodellen.

Koralmbahn verändert weit mehr als Verkehrswege

„Die Koralmbahn ist weit mehr als ein Infrastrukturprojekt – sie ist ein wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und emotionaler Brückenbauer“, betont WK-Direktor Meinrad Höfferer. „Wenn sich Märkte, Regionen und Menschen stärker vernetzen, entstehen völlig neue Perspektiven: für Investitionen, für Bildung, für Beschäftigung. Die Koralmbahn schafft ein Stück Zukunft, das weit über die Schienen hinausreicht.“ Erwartet wird eine positive Entwicklung im gesamten Süden Österreichs, ausgelöst durch Betriebsansiedelungen, eine höhere Mobilität von Fachkräften und eine damit einhergehende steigende Standortattraktivität. „Kärnten muss diese Dynamik nutzen und aktiv Gastalter sein“, so Höfferer.

AREA SÜD ermöglicht Entwicklung

Für Herwig Draxler, Leiter der Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Kärnten steht fest: „Die Koralmbahn ist der Startpunkt für eine neue urbane Achse zwischen Graz und Klagenfurt. Entscheidend ist, dass wir diese Chance intelligent nutzen. Unternehmen brauchen Räume, die Entwicklung ermöglichen – mit moderner Infrastruktur, flexiblen Arbeitsmodellen und klaren Zukunftsperspektiven.“ Draxler betont, dass Infrastruktur und Wirtschaftspolitik künftig stärker zusammengedacht werden müssten: „Wenn sich Verkehrswege verkürzen, wachsen auch die Chancen und damit auch die Innovation in einer Region.“

Ein Wirtschaftsraum mit Zukunft

Im Rahmen der Infotour präsentierten Expert:innen aus Wirtschaft, Forschung und Verkehr wie ÖBB-Regionalmanager Reinhard Wallner, Cargo-Center-Graz-Geschäftsführer Robert Brugger oder Joanneum-Research-Ökonom Eric Kirschner eindrucksvoll, wie die AREA SÜD zu einem der bedeutendsten Wirtschafts- und Lebensräume Österreichs werden kann. Kürzere Wege und neue Infrastruktur sorgen für verbesserte Standortbedingungen – für Betriebe ebenso wie für Fachkräfte. Die Koralmbahn bringt nicht nur Menschen zusammen, sondern stärkt auch die Betriebe und macht den Süden Österreichs zu einer über die Grenzen Österreichs hinaus sichtbaren Region.