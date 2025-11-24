Austrian Skills: Kärntens Nachwuchs räumte ab

Links Fotos von allen Medaillengewinnern

Drei Tage lang waren junge Talente bei den Austrian Skills 2025, den Staatsmeisterschaften der Berufe, gefordert und zeigten ihr Können mit Leidenschaft und Präzision auf höchstem Niveau. Rund 500 der besten Nachwuchsfachkräfte Österreichs kämpften in 48 nationalen und vier internationalen Wettbewerben um Gold, Silber und Bronze. Mit dabei waren 51 Kärntner Teilnehmer:innen aus den Sparten Gewerbe und Handwerk, Industrie und Tourismus und im Elektronik-Bereich aus den HTL. Das Team Kärnten überzeugte auf ganzer Linie.

Erfreuliches Ergebnis für Kärnten

Schon bei den vergangenen Austrian Skills vor zwei Jahren holten die Kärntner Nachwuchstalente insgesamt elf Medaillen (5x Gold, 2x Silber und 4x Bronze) Mit den diesjährigen Leistungen setzten unsere jungen Fachkräfte ein noch stärkeres Zeichen für die Qualität der dualen Ausbildung. Insgesamt holten sie 13 Medaillen – davon vier in Gold, fünf in Silber und vier in Bronze - das ist ein neuer Rekord. Im Bereich Mechatronik gingen sogar alle drei Medaillen nach Kärnten. Die Gewinner:innen im Detail:

Gold

Raphael Feichtinger (Dachdecker, HD Dachtechnik GmbH, Döbriach)

Marvin Varga (Elektrotechnik, Kelag, Klagenfurt)

Noah-Samuel Trettenbrein (Hochbau/Maurer, BM-Haus GmbH Plan-Bau-Fertighaus, St. Georgen im Lavanttal)

Paul Wohlesser und David Seidl (Mechatronik, Flextronics International Gesellschaft m.b.H, Althofen)

Silber

Mathias Ebner (Spengler, MSGO Construct GmbH, Irschen)

Benjamin Vosseler (Elektronik, HTL Mössingerstraße, Klagenfurt)

Lorenz Gruber (Fahrradmechatronik, More Maschinen GmbH, Spittal)

Vincent Bruno Prosegger (LKW-Technik, MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GmbH, Klagenfurt)

Elena Eisank und Sophia Klaudrat (Mechatronik, Infineon Technologies Austria AG, Villach)

Bronze

Carolin Pirolt (Fleischverarbeitung, Bauernhof Lippe, Poggersdorf)

Leonie Kienzer (Restaurant Service, Schlossrestaurant Stölzl, Wolfsberg)

Timo Fugger und Tobias Walder (Mechatronik, Infineon Technologies Austria AG, Villach)

Leon Hobel (KFZ-Technik, Autohaus Laschkolnig KG, Völkermarkt)



Eine weitere Silbermedaille holte Konditorin Maya Combs, eine junge Kärntnerin, die bei „The Residence of Mandarin Oriental“ in Wien arbeitet. Die Sieger:innen sichern sich damit zugleich die Chance, Österreich bei den kommenden WorldSkills 2026 in Shanghai oder den EuroSkills 2027 in Düsseldorf zu vertreten. Die diesjährigen Erfolge beweisen die Qualität des Fachkräfte-Nachwuchses, betont WK-Präsident Jürgen Mandl. „Unsere jungen Fachkräfte haben eindrucksvoll bewiesen, dass Kärnten ein Land der Könner:innen ist. Die Kombination aus Talent, Ausbildung und Engagement ist es, die solche Spitzenleistungen möglich macht. Diese Erfolge sind ein gemeinsamer Triumph – der Lehrbetriebe, Schulen, Ausbildner:innen und der Jugendlichen selbst.“

Erfolg durch Talentförderung

Christof Doboczky, der Leiter der Talenteakademie Kärnten, betont, dass hinter jeder Medaille monatelanges Training steckt: „Die Lehrlinge beweisen bei diesen Wettbewerben Disziplin und den Willen, über sich hinauszuwachsen. Wir begleiten die jungen Menschen auf diesem Weg mit gezielter Vorbereitung, Mentaltraining und Teamgeist. Die Austrian Skills haben einmal mehr gezeigt, wie viel Potenzial in Kärntens Nachwuchs steckt.“ Kärnten stellte in diesem Jahr mit 51 Teilnehmer:innen einen neuen Rekord auf. Die Talente kommen aus allen Regionen des Landes. Besonders stark vertreten waren die Sparte Gewerbe und Handwerk und die Sparte Industrie.