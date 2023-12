AustrianSkills: Empfang für die besten Kärntner Nachwuchs-Fachkräfte

Diese ausgezeichneten Leistungen müssen gefeiert werden! Genau deshalb hat WK-Präsident Jürgen Mandl gestern die diesjährigen Sieger der Berufsstaatsmeisterschaften AustrianSkills in die Wirtschaftskammer Kärnten zu einem Empfang eingeladen: „Österreich und speziell Kärnten schaffen es trotz großer Konkurrenz immer öfter an die Spitze. Mein Dank gilt auch den Betrieben und Lehrlingsausbildnern.“ Die Wirtschaft braucht dringend Fachkräfte. „Die Medaillengewinnerinnen und -gewinner sind die besten Botschafter dafür, dass die Lehre der Bildungsweg Nummer 1 ist“, unterstrich Mandl.



Zu Recht strahlten die Sieger über ihre Leistungen. „Der Wettbewerb war aufregend. Ich war ziemlich nervös, aber es war so viel zu tun, dass ich keine Zeit hatte darüber nachzudenken“, erinnerte sich Jungfleischerin Carolin Pirolt, die Gold holte und damit fix bei den EuroSkills 2025 in Dänemark an den Start gehen wird. Weitere fünf Kärntner Fachkräfte sind bereits im nächsten Jahr bei den WorldSkills in Frankreich vertreten.



Bei den AustrianSkills sind heuer insgesamt 33 Kärntner Teilnehmer in 17 von 48 Wettbewerbsdisziplinen angetreten. „Da ist noch Luft nach oben. Unsere Aufgabe ist es, Jugendliche und Betriebe zu motivieren an den Wettbewerben teilzunehmen“, sagte Christof Doboczky, Leiter der Talenteakademie der Wirtschaftskammer Kärnten und des WIFI. Seit 2014 unterstützt die Akademie Lehrlinge und Betriebe – mit ein Grund für die diesjährige tolle Wettbewerbsbilanz.

DIE MEDAILLENGEWINNER:

GOLD

Florian Napetschnig/Dominik Ruhdorfer (Mechatronik Teambewerb, FLEX International)

Marcel Pichler (CNC Drehen, Kostwein GmbH)

Simon Wieland (Restaurantservice, Schlosshotel Velden)

Carolin Pirolt (Fleischer, Fleisch&Wurst Abholmarkt SV)

Georg Kelih (HTL Klagenfurt, Mössingerstraße)



SILBER

Leon Korak/Noa Scheriau (Mechatronik Teambewerb, FLEX International)

Daniel Peitler (Elektrotechnik, Kärnten Netz GmbH)



BRONZE

Verena Dorendorfer (Chemielabor, Treibacher AG)

Fabian Mocher (Metallbau, NCA Containerbau)

Florian Dörfler (Tischler, Tischlerei Konec Feldkirchen)

Christian Maier (Fleischer, Fleischer Schluder)



