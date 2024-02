Auszeichnung für Kärntens beste Lehrbetriebe

Kärntens Tourismus steht in weltweiter Konkurrenz mit allen namhaften Urlaubsdestinationen. Dass sich unser Bundesland vor einem Vergleich nicht scheuen braucht, zeigt die Qualität, die die heimischen Betriebe abliefern. Maßgeblich dafür verantwortlich ist die Ausbildung von jungen Fachkräften. Deshalb werden mit dem neuen Gütesiegel „Ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb“ erstmals die Besten des Landes vor den Vorhang geholt. Das soll vor allem den Stellenwert der Lehre sichtbar machen und heben. „Der Tourismus ist wahrscheinlich die schönste Branche der Welt und exzellente Lehrbetriebe sind unsere Leuchttürme. Diese Auszeichnung steht für eine herausragende Ausbildungsqualität, in den Betrieben wird ein Teil der Zukunftsträger unserer Branche ausgebildet“, meint Fachgruppenobmann Stefan Sternad.

Breiter Schulterschluss

Die gastgewerblichen Fachgruppen der Wirtschaftskammer Kärnten haben das Gütesiegel „Ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb“ in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Kärnten und der Abteilung 7 der Kärntner Landesregierung ins Leben gerufen. Um die Auszeichnung auf eine breite Basis zu stellen, ist neben der Arbeitgeberseite auch die Arbeitnehmervertretung sowie das Tourismusreferat des Landes Kärnten eingebunden. „Mir war es von Anfang an wichtig, eine Auszeichnung zu etablieren, die nicht bloß von der Wirtschaftskammer verliehen wird, sondern auch externe kritische Betrachtungsweisen beinhaltet“, erklärt Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl.

Strenge Kriterien für das Gütesiegel

Die Auszeichnung setzte eine Einstimmigkeit innerhalb der Kommission voraus. Für eine positive Bewertung müssen sämtliche Basiskriterien und 75 Prozent der Qualitätskriterien positiv bewertet werden. Die fundierte und praxisnahe Ausbildung, vielfältige Lernmöglichkeiten, eine positive Unternehmenskultur, Engagement und Unterstützung seitens der Ausbilder sowie gute Arbeitsbedingungen für die Auszubildenden zählen zu den strengen Vergabekriterien. „Die ausgezeichneten Lehrbetriebe sind nicht nur Ausbildungsstätten, sondern auch Wegbereiter für eine Zukunft, in der nachhaltiger und verantwortungsbewusster Tourismus im Mittelpunkt steht“, stellt Tourismusspartenobmann Josef Petritsch klar. Insgesamt soll das Gütesiegel „Ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb“ dazu beitragen, die Qualität der Ausbildung in Kärntner Tourismusbetrieben zu verbessern und wieder mehr junge Menschen anzusprechen, diese Berufe zu erlernen.

Ausbildung von entscheidender Bedeutung

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Kärnten. Die Ausbildung von Fachkräften spielt dabei natürlich eine entscheidende Rolle für die Qualität und Attraktivität des Angebots. „Unsere Fachkräfte sind weltweit gefragt und auf höchstem Niveau ausgebildet. Diese positive Entwicklung wollen wir mit dem neuen Gütesiegel weiter stärken, um neue Lehrlinge zu gewinnen und Eltern und Jugendliche auf die ausgezeichnete Ausbildung in den Betrieben aufmerksam machen“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig. Seitens des Landes werden deshalb Maßnahmen für die Qualität der Ausbildung unterstützt, etwa durch ein Schulungsprogramm für die ausbildenden Tourismusbetriebe. „Die Verleihung des Gütesiegels zeigt zudem die Bedeutung des gemeinsamen Wirkens zwischen Lehrlingen, Arbeitgebern, Berufsschulen und Eltern. Nur wenn alle Beteiligten gemeinsam während der Lehrzeit unterstützen und mitwirken, entstehen großartige Erfolge“, sagt AK-Vizepräsidentin Ursula Heitzer. Ein positives und kollegiales Arbeitsumfeld während der Lehrzeit sei besonders wichtig und ebenso entscheidend, wenn es darum geht Jugendliche zu befähigen und ihnen Perspektiven in der Tourismusbranche zu eröffnen.

Die ausgezeichneten Lehrbetriebe 2024/25:





Bezirke Klagenfurt und Klagenfurt-Land:

Der Sandwirth

Parkhotel Pörtschach

Das Seepark Wörthersee Resort

Bezirke Villach und Villach-Land

L’Osteria Villach

Falkensteiner Schlosshotel Velden

Hotel Karnerhof

Naturel Hotels & Resorts

Bezirk Spittal an der Drau



• Hotel GUT Trattlerhof & Chalets

• Seeglück Hotel Forelle

• Hotel Moserhof

• Stadt-Hotel Ertl

Bezirk Hermagor

der Daberer – das Biohotel

Familienresort & Kinderhotel Ramsi

Bezirk Feldkirchen