Beste Berufs- und Aufstiegschancen in über 130 Berufen

Auch wenn in einem Handwerksberuf noch vieles mit den Händen und der eigenen Kraft geschaffen wird, macht die Technik auch vor den traditionellen Berufsbildern nicht halt. „Die Kombination von Handwerk und Technik in der Ausbildung ist die perfekte Basis für eine erfolgreiche Karriere und die beste Karte auf dem Arbeitsmarkt. Der Weg zur Höherqualifizierung führt längst auch über die Lehre“, betont Klaus Kronlechner, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Kärnten. Dass es einen „Run“ auf die Lehrstellen gibt, belegen auch die Zahlen: 3.500 Jugendliche, das sind 50 Prozent aller Lehrlinge, gehen derzeit in Kärnten ihrem Traumberuf im Handwerk nach. Dennoch haben auch die Kärntner Handwerksbetriebe mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen. Kronlechner: „Wir sind der größte Lehrlingsausbildner des Landes. Handwerksberufe sind vielfältig, abwechslungsreich und überall gefragt. Unsere Betriebe, von denen viele seit Generationen erfolgreich als Familienunternehmen geführt werden, sind längst auch als Zulieferer für die Industrie oder im Export tätig.“



Mit modernen Ausbildungskonzepten frischen Wind in traditionelle Berufe

Das Spektrum der mittlerweile 130 Lehrberufe ist bunt und vielfältig und bietet eine breite Palette an kreativen und praktischen Berufen. Wer sich selbst ein Bild von der Vielfalt machen möchte, hat auf der Kärntner Lehrlingsmesse von 1. bis 3. Februar 2024 die beste Gelegenheit dazu. Ob Friseur oder Maler, Mechatroniker oder Elektroinstallateur oder handwerkliche Berufe wie Maurer oder Tischler - für jeden ist etwas dabei. „Mit unseren modernen Ausbildungskonzepten bringen wir frischen Wind in traditionelle Berufe und bilden unsere Fachkräfte von morgen bestmöglich aus. Die Lehrlingsmesse bietet die Möglichkeit, Betriebe und Berufe aus erster Hand kennen zu lernen und so den passenden Traumberuf für eine erfolgreiche Zukunft zu finden.“ Interessierten rät Kronlechner, die Chance zu nutzen und Schnuppertermine in den Betrieben zu vereinbaren: „Außerdem sind viele Lehrlinge als direkte Ansprechpartner vor Ort und können über ihren Arbeitsalltag und die Berufsschule berichten.“