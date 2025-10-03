Beste Speditionstalente Kärntens gekürt

Weitere Fotos HIER geht es zur Bildergalerie

Mit rund 40 Lehrlingen ist die Speditionsbranche in Kärnten ein wichtiger Ausbilder für den Fachkräftenachwuchs. Beim diesjährigen Lehrlingswettbewerb der Spediteure traten die besten Nachwuchskräfte gegeneinander an und zeigten, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Gefragt waren sowohl theoretisches Wissen über internationale Transportwege, Zoll- und Logistikfragen als auch praktische Fähigkeiten in Organisation, Kundenbetreuung und Problemlösung. Bewertet wurden die Leistungen von einer Fachjury aus erfahrenen Unternehmer:innen und Ausbilder:innen.

Die Sieger:innen 2025

1. Platz: Sophia Lorenz, Gebrüder Weiss GmbH, Maria Saal

Sophia Lorenz, Gebrüder Weiss GmbH, Maria Saal 2. Platz: Katharina Tatschl, Kühne + Nagel GmbH, Arnoldstein

Katharina Tatschl, Kühne + Nagel GmbH, Arnoldstein 3. Platz: Roman Kramer, Lagermax Logistics Austria GmbH, Villach

Markus Ebner, Obmann der Fachgruppe Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Kärnten, betonte die Bedeutung des Wettbewerbs: „Die Speditionslehrlinge sind ein unverzichtbarer Teil unserer Wirtschaft. Sie sorgen dafür, dass Waren rechtzeitig und zuverlässig ankommen - egal ob über Straße, Schiene, Wasser oder Luft. Mit diesem Wettbewerb zeigen sie, dass sie bestens auf die Herausforderungen einer globalisierten Welt vorbereitet sind.“ Auch die anwesenden Ausbilder:innen und Unternehmer:innen zeigten sich beeindruckt von der Professionalität und Einsatzbereitschaft der Lehrlinge. Für die Teilnehmer:innen selbst war der Wettbewerb eine wichtige Erfahrung, die sie zusätzlich für ihre weitere Ausbildung motivierte.

Siegerehrung und Fachgruppentagung am Flughafen Klagenfurt

Im Rahmen der gestrigen Fachgruppentagung der Spediteure am Flughafen Klagenfurt erfolgte die offizielle Auszeichnung der Sieger:innen. Auf dem Programm stand außerdem eine exklusive Führung durch den Flughafen. Neben der Siegerehrung wurden auch die Lehrlinge geehrt, die ihre Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abgeschlossen haben.