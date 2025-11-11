Bühne frei für die Fachkräfte von morgen

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Wenn Jugendliche ihren Lebenslauf mitbringen, Unternehmer:innen neugierig Fragen stellen und aus ersten Gesprächen echte Chancen entstehen, dann ist Lehrlingscasting-Zeit. In der Neuen Burg Völkermarkt wurde deutlich, dass Berufsorientierung am besten funktioniert, wenn sie persönlich und praxisnah ist. Für viele Schüler:innen war es das erste echte Bewerbungsgespräch und vielleicht auch der erste Schritt in eine erfolgreiche Zukunft.

Lehre als Schlüssel für die Zukunft

„Das Lehrlingscasting zeigt eindrucksvoll, wie viel Begeisterung, Potenzial und Engagement in unseren jungen Menschen steckt“, betonte Rudolf Bredschneider, Obmann der WK-Bezirksstelle Völkermarkt. „Die Jugendlichen haben sich hervorragend vorbereitet, viele Gespräche waren auf Augenhöhe und genau das ist unser Ziel: Begegnungen schaffen, die Perspektiven eröffnen. So finden Betriebe und Lehrlinge zusammen, und beide Seiten profitieren davon.“ Bredschneider hob hervor, dass die Lehre heute mehr denn je eine attraktive Zukunftschance bietet – mit sicheren Berufsaussichten, Weiterbildungsmöglichkeiten und einer Vielzahl spannender Karrierewege in der Region.

Unternehmer:innen suchen Fachkräfte mit Persönlichkeit

Auch bei den teilnehmenden Betrieben war die Stimmung durchwegs positiv. Viele Unternehmer:innen lobten die gute Vorbereitung der Jugendlichen und die Möglichkeit, innerhalb eines Vormittags potenzielle Lehrlinge persönlich kennenzulernen.

„Uns ist es besonders wichtig, den aussterbenden Beruf des Fleischers / der Fleischerin in Erinnerung zu bringen. Wir haben derzeit einen Lehrling und werden auch in Zukunft weitere ausbilden. Beim Lehrlingscasting im nächsten Jahr sind wir sicher wieder dabei.“ Simon Čebul, Fleischerei Čebul Ges.m.b.H., Globasnitz

„Wir waren auch letztes Jahr dabei und sind über die großartige Organisation begeistert. In kurzer Zeit besteht die Möglichkeit qualitativ hochwertige Gespräche mit potenziellen Lehrlingen zu führen. Die meisten Schüler:innen sind gut vorbereitet.“ Katja Winkler, Personalmanagement E.V.A. Tech, Griffen

„Unseren Standort gibt es seit 2012 im Bezirk Völkermarkt. Da wir noch mit unserem Bekanntheitsgrad kämpfen, sind solche Formate wie das Lehrlingscasting optimal, um uns als zukünftigen Ausbildner zu positionieren. Ich selbst habe meine Karriere mit einer Lehre gestartet und bin nun bei Oberndorfer im Labor tätig.“ Dario Thonhauser, Franz Oberndorfer GmbH & Co KG, Völkermarkt

Das Format ermöglicht den Unternehmen, einen authentischen Eindruck zu gewinnen – und zeigt Jugendlichen gleichzeitig, dass sich Engagement und Vorbereitung lohnen.

Jugendliche zeigen Einsatz und Neugier

Die rund 250 Schüler:innen nutzten die Gelegenheit, 34 verschiedene Berufsfelder kennenzulernen, Bewerbungsgespräche zu führen und einen Einblick in den Berufsalltag zu gewinnen. Die Jugendlichen von Mittelschulen, Gymnasium, Handelschule und Polytechnischer Schule (PTS) brachten bereits Lebensläufe mit und überzeugten mit Neugier und Eigeninitiative. Almedina, Franziska, Melissa, Pascal und Sandro besuchen derzeit die PTS in Völkermarkt:

„Ich habe mich heute bei drei Betrieben – ÖAMTC, Mahle Filtersysteme Austria GmbH und Kohlbach Energieanlagen GmbH - vorgestellt und würde jederzeit wieder dabei sein.“ Sandro

„Von meinen drei Castingterminen hat mich „Evis Crazy Hairstyle“ überzeugt. Ich werde in ihrem Betrieb ein paar Schnuppertage verbringen und mich dann entscheiden.“ Almedina

Ich bin auf der Suche nach einer Lehrstelle als Restaurantfachfrau und habe mich heute beim Petschnighof Gerwald Kitz e.U. und bei der Seerose Jernej Gastro GmbH vorgestellt. Das Lehrlingscasting ist ein cooles Format.“ Franziska

„Das Lehrlingscasting hat mir ermöglicht, mich bei Betrieben aus unterschiedlichen Branchen – Fleischerei Čebul Ges.m.b.H., ÖAMTC und Kostwein Maschinenbau GmbH an einem Ort vorzustellen. Das war super.“ Pascal

„Nach Abschluss der PTS möchte ich eine Lehre als Technische Zeichnerin absolvieren. Die Griffnerhaus GmbH hat mich zum Schnuppern eingeladen.“ Melissa

Für viele war der Tag nicht nur eine Informationsveranstaltung, sondern eine echte Chance: Wer überzeugte, durfte sich über eine Einladung zum Schnuppern oder gleich zu einem zweiten Gespräch direkt im Betrieb freuen.

Schulen unterstützen Berufsorientierung aktiv

Auch die Schulen aus dem Bezirk standen geschlossen hinter der Initiative. Lehrer:innen und Direktor:innen begleiteten ihre Klassen und unterstrichen den Wert des Lehrlingscastings als praxisnahe Ergänzung zum Unterricht.

Im Bezirk Völkermarkt werden aktuell 416 Lehrlinge in 157 Lehrbetrieben ausgebildet. Unter wko.at/lehre gibt es umfassende Informationen rund um die Lehre und in der Lehrstellenbörse des AMS und der WKO können offene Lehrstellen auf den Ort genau abgefragt werden.