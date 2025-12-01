Business Christmas 2025: Regional einkaufen, vernetzen und gemeinsam das Jahr ausklingen lassen

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Warmes Licht, regionales Handwerk und viele gute Gespräche: Business Christmas hat sich in nur wenigen Jahren zu einem beliebten Fixpunkt im Bezirk St. Veit entwickelt. Auch heuer nutzten zahlreiche Besucher:innen die Gelegenheit, um hochwertige Weihnachtsgeschenke direkt aus der Region zu kaufen und mit Unternehmer:innen ins Gespräch zu kommen.

Gemeinsam starten – gemeinsam feiern

Die Veranstaltung ist nicht nur ein Adventmarkt der Wirtschaft, sondern auch eine Gelegenheit für die Unternehmer:innen, sich im geselligen Rahmen auszutauschen. „Unsere Aussteller:innen zeigen, wie viel Qualität, Leidenschaft und Innovationskraft in unserem Bezirk steckt. Wer hier einkauft, stärkt nicht nur Betriebe, sondern das gesamte regionale Netzwerk“, so WK-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer. Die Bedeutung der regionalen Wirtschaft und was alles vor Ort geschaffen wird, unterstreicht auch JW-Bezirksvorsitzende Anamaria Gassinger: „Business Christmas zeigt jedes Jahr, wie lebendig unsere Wirtschaft ist. Es ist ein Ort, an dem Kreativität sichtbar wird und Unternehmer:innen gemeinsam Kraft für das neue Jahr schöpfen.“ FiW-Bezirksvorsitzende Nicole M. Mayer betonte ebenfalls die Bedeutung von Gemeinschaft: „Business Christmas bringt Menschen zusammen – Unternehmer:innen, Kund:innenen, Partner:innen. Diese Begegnungen sind der wahre Mehrwert der Veranstaltung und ein schönes Zeichen für den Zusammenhalt in unserem Bezirk.“

34 Aussteller:innen präsentierten ihre Produkte

Von Schmuck und Mode über handgemachte Dekorationen bis zu regionalen Köstlichkeiten nutzten heuer 34 Aussteller:innen die Gelegenheit, ihre Betriebe vorzustellen und den Besucher:innen besondere Geschenkideen anzubieten. Die Mischung aus Markt, Netzwerkformat und entspanntem Adventtreff machte die Veranstaltung erneut zu einem stimmungsvollen Start in die Adventszeit.