Coffee with Cops: Polizei und Wirtschaft im Gespräch mit der Bevölkerung

Der direkte Austausch zwischen Bevölkerung, Exekutive und Wirtschaft stand auch heuer im Mittelpunkt von „Coffee with Cops“. Viele Wolfsberger:innen nutzten gestern die Gelegenheit, mit den Beamt:innen der Polizei und den Vertreter:innen der WK-Bezirksstelle Wolfsberg ins Gespräch zu kommen. Das Format „Coffee with Cops“ verfolgt das Ziel, auf niederschwellige Weise das Vertrauen zwischen Bevölkerung, Exekutive und Wirtschaft zu stärken.

Für mehr Vertrauen und Sicherheit

„Coffee with Cops“ bot Raum für einen offenen Austausch über Sicherheitsfragen, das Leben in der Innenstadt und die gemeinsame Verantwortung für einen attraktiven, lebenswerten Wirtschaftsstandort. Bürger:innen, Unternehmer:innen und Polizist:innen tauschten sich auf Augenhöhe aus – unkompliziert, direkt und wertschätzend. WK-Bezirksstellenobmann Gerhard Oswald zeigte sich erfreut über die positive Resonanz: „Wir freuen uns über das große Interesse an der Veranstaltung ‚Coffee with Cops‘ und die zahlreichen anregenden Gespräche. Veranstaltungen wie diese leisten einen wichtigen Beitrag, um das Vertrauen zwischen Bevölkerung, Exekutive und den Betrieben in der Innenstadt weiter zu stärken.“ Besonders positiv hervorzuheben ist, dass Sicherheits- und Standortinteressen im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft zwischen WKO und Polizei konsequent gemeinsam verfolgt werden. „Diese enge Zusammenarbeit sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für ein gutes Klima in der Innenstadt und stärkt den Wirtschaftsstandort Wolfsberg nachhaltig“, so Oswald.