Dachdecker-Nachwuchs im Wettstreit um den Landessieg

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Wenn junge Fachkräfte mit Maßband, Schiefer und Hammer an den Start gehen, zählt jedes Detail. Beim Landeslehrlingswettbewerb der Dachdecker stellten zehn engagierte Lehrlinge ihr Können unter Beweis. In einem anspruchsvollen Praxisbewerb galt es, komplexe Aufgabenstellungen exakt umzusetzen – unter Zeitdruck und der kritischen Beobachtung einer Fachjury.

Gefordert waren unter anderem eine präzise Steinschindeleindeckung mit sauber ausgearbeitetem Ort sowie Deckungen auf Steigung. Dabei zeigte sich schnell: Gute Arbeit erkennt man an der Genauigkeit. Kleinste Abweichungen entscheiden über die Platzierung. Handwerkliche Routine, Konzentration und ein ruhiges Arbeiten sind daher unerlässlich.

Der diesjährige Landessieg ging an Nikita Unterpirker, der sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnte. Mit diesem Erfolg ist zugleich die Qualifikation für den Bundeslehrlingswettbewerb verbunden, bei dem Kärnten im Herbst vertreten sein wird. Landesinnungsmeister Gottfried Gautsch würdigte das hohe Niveau des Wettbewerbs: „Unsere Lehrlinge beweisen eindrucksvoll, dass das Dachdeckerhandwerk in Kärnten auf einem starken Fundament steht. Das Engagement und die Qualität der Arbeiten sprechen für sich.“ Der Landeslehrlingswettbewerb zeigt einmal mehr, wie wichtig eine fundierte Ausbildung für die Zukunft des Handwerks ist.

Mit Stand Ende Jänner werden in Kärnten 82 Lehrlinge im Dachdeckerhandwerk ausgebildet. Insgesamt sind rund 100 Betriebe in dieser Branche tätig.

Die Platzierungen im Überblick: