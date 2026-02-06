Direkter Kontakt bringt Jugendliche und Betriebe zusammen

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Trotz der ergiebigen Schneefälle in Oberkärnten ist das heutige Lehrlingscasting in Spittal ohne größere Ausfälle über die Bühne gegangen. 38 regionale Unternehmen präsentierten ihre Lehrstellenangebote und nutzten die Gelegenheit zum direkten Austausch mit 240 interessierten Jugendlichen. Die Schüler:innen konnten verschiedene Lehrberufe kennenlernen und mit potenziellen Ausbildungsbetrieben ins Gespräch kommen. Für Georg Mathiesl, Obmann der WK-Bezirksstelle Spittal, ist das Lehrlingscasting ein wichtiger Beitrag zur Berufsorientierung und Fachkräftesicherung im Bezirk: „Das Lehrlingscasting ist ein niederschwelliger Zugang für Jugendliche und Betriebe. Persönliche Gespräche helfen, Hemmschwellen abzubauen und realistische Einblicke in Berufe zu bekommen. Genau dieser direkte Kontakt macht das Format so erfolgreich.“

Erste Kontakte und konkrete Perspektiven

Die Jugendlichen nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu Ausbildungsinhalten, Arbeitsalltag und Karrieremöglichkeiten zu stellen und erste Kontakte für Schnuppertage oder Bewerbungen zu knüpfen. Auch die teilnehmenden Betriebe zeigten sich vom Format überzeugt und hoben den Mehrwert des unmittelbaren Kennenlernens hervor.

Bianca Ritscher, Stolzlechner Installationen, Greifenburg:

„Wir waren im Vorjahr zum ersten Mal beim Lehrlingscasting und hatten sehr guten Erfolg. Die Veranstaltung bietet kleineren Betriebe die Möglichkeit sichtbar zu sein, und wir konnten bereits einen Lehrling gewinnen, der im vergangenen Jahr vor Ort war. Er startet im September.“

Johannes Klösch, Harmonie im Garten GmbH, Seeboden:

„Wir sind heuer das zum zweiten Mal dabei und hatten im Vorjahr bereits sehr gute Gespräche. Ein Jugendlicher hat sich für eine Lehre bei uns entschieden und wird im Sommer beginnen. Deshalb haben wir uns auch heuer wieder dazu entschlossen, beim Lehrlingscasting präsent zu sein. Bisher haben wir schon einige interessierte Jugendliche kennengelernt und werden sicher das eine oder andere Praktikum vergeben.“

Nico Müller, Das Leonhard – Naturparkhotel, Techendorf:

„Ich finde das Format des Lehrlingscastings sehr angenehm, weil wir so direkt mit Schülern in Kontakt kommen und ihnen zeigen können, was eine Lehre alles bietet. Wir konnten bereits viele Kontakte knüpfen und einige Jugendliche waren auch schon zum Schnuppern bei uns. Vor allem für uns als kleinen Betrieb ist das eine gute Plattform, um uns zu präsentieren.“

Oskar Dörfler, Autohaus Oskar Dörfler GmbH, Spittal:

„Wir sind diese sJahr zum ersten Mal beim Lehrlingscasting dabei und es läuft sehr, sehr gut. Wir haben mit 26 Jugendlichen Gespräche geführt, darunter sind einige sehr vielversprechende Kandidaten für eine Lehre in diesem oder im nächsten Jahr. Wir werden heuer zwei und nächstes Jahr drei Lehrlinge einstellen und werden nächstes Jahr auf jeden Fall wieder bei diesem ausgezeichneten Format mit dabei sein.“

Das Lehrlingscasting versteht sich als wichtige Schnittstelle zwischen Schule und Wirtschaft. Es unterstützt junge Menschen dabei, ihre Stärken zu erkennen und passende Ausbildungswege zu finden. Gleichzeitig erhalten Betriebe die Möglichkeit, frühzeitig mit potenziellen Lehrlingen in Kontakt zu treten.

Lehre als starker Pfeiler der regionalen Wirtschaft

Die aktuellen Zahlen zeigen, wie wichtig die duale Ausbildung für den Bezirk ist: In Spittal an der Drau werden derzeit 1.058 Lehrlinge in 376 Lehrbetrieben ausgebildet. Die Lehre bleibt damit ein zentraler Bestandteil der regionalen Wirtschaftsstruktur und ein wesentlicher Faktor für die Sicherung qualifizierter Fachkräfte.

Unter wko.at/lehre gibt es umfassende Informationen rund um die Lehre und es können offene Lehrstellen in der Lehrstellenbörse des AMS und der WKO heruntergebrochen bis auf den Ort abgefragt werden.