Drei Kärntner Nachwuchstalente bei den Berufsweltmeisterschaften

Österreich entsendet 2026 mit 48 jungen Fachkräften ein starkes Nationalteam zu den WorldSkills – den internationalen Berufsmeisterschaften. Mit dabei sind auch drei Nachwuchstalente aus Kärnten, die sich bei den Austrian Skills qualifiziert haben.

Für Kärnten gehen Noah Trettenbrein im Beruf Hochbau (BM-Haus GmbH Plan-Bau-Fertighaus, St. Georgen im Lavanttal) sowie David Seidl und Paul Wohlesser im Teambewerb Mechatronik (Flextronics International Gesellschaft m.b.H, Althofen) an den Start. Alle drei überzeugten bei den AustrianSkills im vergangenen November auf ganzer Linie und holten dort Gold. Im September werden sie sich im internationalen Vergleich mit jungen Fachkräften aus aller Welt messen und ihr Können unter Beweis stellen. WK-Präsident Jürgen Mandl sieht in der Qualifikation der Kärntner Talente ein starkes Signal: „Unsere jungen Fachkräfte zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in der dualen Ausbildung steckt. Dass Kärnten bei den WorldSkills vertreten ist, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Engagement, Qualität und Zusammenarbeit zwischen Betrieben, Ausbilder:innen und Jugendlichen.“

Der Weg zu den WorldSkills ist anspruchsvoll und erfordert eine intensive Vorbereitung. Dabei werden die Teilnehmer:innen gezielt begleitet und unterstützt. Christof Doboczky, Leiter der Talenteakademie Kärnten, betont: „Die Qualifikation für die WorldSkills ist eine große Auszeichnung. Sie ist zugleich Ansporn, im Training weiter an Präzision, Ausdauer und mentaler Stärke zu arbeiten. Wir begleiten die Talente auf diesem Weg intensiv, damit sie im September international bestehen können.“

Die WorldSkills bringen alle zwei Jahre die besten jungen Fachkräfte aus über 60 Ländern zusammen. In Shanghai werden rund 1.500 Teilnehmer erwartet. Österreich tritt in insgesamt 42 Berufen an.