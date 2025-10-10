Ehrung für regionale Wirtschaftsmacher

Bildergalerie HIER geht es zu den Fotos.

Die wirtschaftliche Stärke einer Region entsteht durch Menschen, die mit Leidenschaft, Mut und Innovationskraft ihre Unternehmen gestalten und vorantreiben. Genau dieses Erfolgsrezept vereinen 27 Betriebe (davon 13 aus der Sparte Gewerbe und Handwerk, sechs aus der Sparte Handel, vier aus der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft sowie vier aus der Sparte Information & Consulting) aus dem Bezirk St. Veit an der Glan, die gestern im Rahmen einer feierlichen Mitgliederehrung von der Wirtschaftskammer Kärnten ausgezeichnet wurden. Gemeinsam bringen sie beeindruckende 600 Jahre unternehmerische Erfahrung mit.

Mit Mut und Ideentum zum Erfolg

WK-Präsident Jürgen Mandl überreichte die Auszeichnungen persönlich und betonte in seiner Ansprache: „Unternehmertum bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und Chancen zu ergreifen. Diese Betriebe in St. Veit zeigen eindrucksvoll, wie man mit Mut und Ideenreichtum die Zukunft gestaltet. Die Auszeichnung ist mehr als nur ein Dankeschön, sie ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für jahrzehntelange Leistung, Einsatzbereitschaft und Innovationskraft.“



Auch Bezirksobmann Walter Sabitzer würdigte den Innovationsgeist der Betriebe: „Die Unternehmen sind nicht nur wirtschaftliche Leistungsträger, sondern auch gesellschaftliche Ankerpunkte. Sie schaffen Arbeit, Perspektiven und Lebensqualität für unsere Region. Was sie auch auszeichnet, ist ihr unerschütterlicher Wille, Neues zu wagen und gleichzeitig die Tradition zu bewahren. Das macht sie zu wahren Vorbildern für nachhaltiges Unternehmertum.“

