„Energetik live“ bietet auch heuer wieder Messeerlebnis der besonderen Art

Von Human- und Tierenergetik über Raumenergetik bis hin zur Astrologie geben 80 engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer Einblick in eine Vielzahl energetischer Methoden. Bei kostenlosen Kennenlernbehandlungen im Obergeschoss der Messehalle 3 können die Messebesucher:innen etwa Klangschalen-Anwendungen, sanfte Berührung, Kinesiologie, Chakrenreinigung und energetische Beratung näher kennenlernen. Für Ulfried Wallisch, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister, ist die Messe eine wertvolle Gelegenheit, das breite Leistungsspektrum der Fachgruppe zu präsentieren: „Unsere Mitglieder sind Expertinnen und Experten in den Bereichen Humanenergetik, Tierenergetik, Raumenergetik und vielem mehr. Mit dieser Vielfalt setzen wir uns für hohe Qualitätsstandards ein und fördern das Wohlbefinden von Mensch und Tier in Kärnten.“

Ein professionelles Berufsbild mit vielfältigen Angeboten

Die Mitglieder der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister bieten ihre Dienstleistungen nach höchsten Standards an und setzen auf berufliche Sorgfalt und Qualitätssicherung. Wallisch betont die Bedeutung der Fachgruppe auf der Messe: „Oberstes Ziel unseres Messeauftritts ist es, den Kärntnerinnen und Kärntnern unsere Dienstleistungen als wertvolle Ergänzung zu anderen Gesundheitsangeboten näherzubringen. Die Besucherinnen und Besucher sollen die positiven Effekte spüren und die für sie passende Methode entdecken.“

Möglichkeiten zum Ausprobieren und Erleben

Ob Cranio-Sacral-Balancing, Tierkommunikation, Biofrequenzen, Aromaölanwendungen oder Astrologie – für jedes Interesse ist etwas dabei. Die angebotenen Methoden unterstützen das körperliche und seelische Wohlbefinden umfassend. „Wer mit diesen Arbeitsweisen noch nicht in Berührung gekommen ist oder verschiedene Ansätze ausprobieren möchte, ist an unserem Stand ‚Energetik live‘ genau richtig,“ freut sich Wallisch.