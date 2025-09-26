Energiegeladen in die Zukunft

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Die Energetik beschäftigt sich mit dem Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele. Sie bietet Möglichkeiten, um Stress abzubauen, Heilungsprozesse zu unterstützen oder die mentale Stabilität zu stärken. Gerade in einer Zeit steigender Belastungen findet dieses Angebot immer größeren Zuspruch. WK-Vizepräsidentin Nika Basic unterstrich in ihrer Eröffnungsrede die Professionalität und Relevanz der Branche: „Diese Branche hat in den vergangenen Jahren Pionierarbeit geleistet. Mit einem klaren Auftritt, mit Standesregeln und Ethikrichtlinien sowie dem Qualitätsprogramm ‚Berufliche Sorgfalt‘ ist der Beruf der Energetiker:innen heute klar verankert. Energetik trägt zu einem gesünderen Leben bei – auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene – und damit auch zu einem gesünderen Wirtschaftsleben.“

Rund 120 Teilnehmer:innen folgten der Einladung zum Kärntner Tag der Energetik und zeigten damit die steigende Bedeutung energetischer Methoden in einer zunehmend komplexen Welt. Ulfried Wallisch, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister in Kärnten, unterstrich die Bedeutung von Qualität und Miteinander: „Nur gemeinsam können wir etwas bewegen. Die Energetik ist heute kein Randthema mehr, sondern mitten in der Gesellschaft angekommen. Umso wichtiger sind der Austausch, die Weiterbildung und ein starkes Bekenntnis zu Seriosität und Professionalität.“

Eine starke Branche mit Zukunft

Die Energetik hat sich in den letzten Jahren in Kärnten zu einer wichtigen Säule im Bereich der persönlichen Dienstleistungen entwickelt. Aktuell gibt es in Kärnten 1.900 Energetiker:innen in den unterschiedlichsten Bereichen – von Humanenergetik über Raumenergetik bis hin zur Tierenergetik. Sie alle verfolgen das Ziel, die Gesundheit und das Wohlbefinden vieler Menschen zu verbessern. Dieser Ansatz wirkt sich nicht nur individuell, sondern auch für die Gesellschaft und die Wirtschaft positiv aus.

Impuls von Bestsellerautorin Katja Hinterleitner

Ein Höhepunkt des Abends war der Vortrag von Katja Hinterleitner, Spiegel-Bestsellerautorin und Expertin für persönliche Klarheit. Unter dem Titel „Was du tolerierst, wird zur Norm – radikale Klarheit für energetischen Erfolg“ zeigte sie eindrucksvoll, wie systemische Prägungen und übermäßige Anpassung Menschen schwächen können. Ihr Impuls machte deutlich, dass innere Führung und die Fähigkeit, klare Grenzen zu setzen, die Basis für nachhaltigen Erfolg bilden. Sie ermutigte die Teilnehmer:innen, mutig „Nein“ zu sagen, um Raum für ein kraftvolles „Ja“ im Leben und im Beruf zu schaffen.

Den stimmungsvollen Abschluss bildete das Kabarettprogramm „Damenwahl“ von Eva Brislinger und Sonja Steger, das mit Musik, Literatur und Humor neue Perspektiven eröffnete.