Energiepolitische Gespräche: Stromnetze der Zukunft

Mit dem Projekt „Netzraum Kärnten“ wird einer der bedeutendsten Infrastrukturausbauschritte der kommenden Jahrzehnte umgesetzt: der Lückenschluss der österreichweiten 380-kV-Leitung zwischen Lienz und Völkermarkt sowie die Stärkung der 110-kV-Ebene in Kärnten. Damit werden Netzengpässe beseitigt, Kapazitäten für erneuerbare Energien ausgebaut und die Versorgungssicherheit für Betriebe und Haushalte langfristig abgesichert.

Start der Informationsreihe für Unternehmer:innen

Zwischen 7. und 16. Oktober finden fünf Veranstaltungen in den Bezirken Spittal, Villach, Feldkirchen, St. Veit/Glan und Völkermarkt statt. Vor Ort geben Expert:innen von APG und Kärnten Netz sowie die verantwortlichen Trassenplaner:innen detaillierte Einblicke in Projektabläufe, Rahmenbedingungen und Auswirkungen.

WK-Präsident Jürgen Mandl betont: „Die neue 380- und 110-kV-Leitung ist weit mehr als ein technisches Vorhaben. Sie stärkt die Versorgungssicherheit, schafft die Basis für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien und macht Kärnten international wettbewerbsfähiger.“ Gleichzeitig bringt sie Arbeitsplätze, Wertschöpfung und nachhaltiges Wachstum – genau das, was die Betriebe im Land benötigen.

Herwig Draxler, Leiter der Wirtschaftspolitik in der WK Kärnten, ergänzt: „Mit den Energiepolitischen Gesprächen möchten wir sicherstellen, dass Unternehmer:innen den Verlauf und die Chancen dieses Schlüsselprojekts von Beginn an verstehen und in den direkten Austausch mit Expert:innen treten können.“