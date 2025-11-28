EPU Safety Breakfast: Erfolgreicher Abschluss in Feldkirchen

Ein-Personen-Unternehmen tragen eine große Verantwortung für ihre eigene wirtschaftliche Stabilität. Kommt es zu unerwarteten Ereignissen wie Krankheit oder Unfall, können fehlende rechtliche Vorkehrungen schnell zu massiven Problemen führen. Genau hier setzte das „EPU Safety Breakfast“ an, das gestern seinen Abschluss in der Bezirksstelle Feldkirchen fand: Die vom EPU-Beirat der Wirtschaftskammer Kärnten gemeinsam mit der Notariatskammer Kärnten initiierte Veranstaltungsreihe sensibilisierte für diese Risiken und vermittelte leicht verständliche, praxisnahe Informationen. Behandelt wurden zentrale Themen wie Testament und Erbrecht, Verträge zu Lebzeiten, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – ergänzt durch klare Empfehlungen, wie sich EPU rechtzeitig und wirkungsvoll absichern können.



EPU sind unverzichtbarer Motor

„Von den insgesamt 2.074 Betrieben im Bezirk Feldkirchen sind 1.181 Ein-Personen-Unternehmen. Jeder einzelne von ihnen ist ein unverzichtbarer Motor für die lokale Wirtschaft und leistet einen maßgeblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität und Vielfalt im Bezirk. Umso mehr freut es mich, dass so viele Unternehmer:innen die Möglichkeit genutzt haben, sich umfassend von einem Expertenteam in zentralen rechtlichen Fragen beraten zu lassen. Gerade Themen wie Testament und Erbrecht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung sowie betriebliche Notfallpläne, Vertretungsregelungen und unternehmerische Vollmachten sind für EPU entscheidend, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben und den Geschäftsbetrieb abzusichern. Alle, die beim Termin nicht dabei sein konnten, lade ich herzlich ein, dieses kostenlose Service der Wirtschaftskammer im Rahmen eines individuell vereinbarten Beratungsgesprächs in Anspruch zu nehmen“, betont Eva Hoffmann, Obfrau der WK Bezirksstelle Feldkirchen und Inhaberin des Seehotels Hoffmann.

Nicole M. Mayer, Vorsitzende des EPU-Beirats in der WK Kärnten, hebt den Stellenwert der Veranstaltungsreihe hervor: „Rechtzeitige Vorsorge schafft Sicherheit – für Unternehmer:innen ebenso wie für ihr persönliches Umfeld. Wer früh aktiv wird, stärkt die Zukunft seines Betriebs. Mit dem EPU Safety Breakfast geben wir praktische Orientierung und ermutigen dazu, wichtige Entscheidungen nicht länger hinauszuschieben.“

Fortsetzung folgt 2026

Aufgrund des Erfolges wird es auch im kommenden Jahr EPU Superspezialtrainings geben, diesmal mit einem neuen Schwerpunkt. „Wir werden die Reihe wieder auf ein Thema aufbauen, das vor allem für EPU eine große Herausforderung darstellt und auch in den Bezirken Station machen. So können sich Interessierte quasi direkt vor Ort mit Expert:innen austauschen und die Informationen einholen, die Sie benötigen“, so Herwig Draxler, EPU-Beauftragter der WK Kärnten, abschließend.