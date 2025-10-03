EPU Safety Breakfast: Erfolgreicher Auftakt in Hermagor

Ein-Personen-Unternehmen tragen eine hohe Verantwortung für ihre wirtschaftliche Existenz. Unerwartete Ereignisse wie Unfall oder Krankheit können jedoch rasch zur Herausforderung werden, wenn keine klaren rechtlichen Regelungen getroffen wurden. Das „EPU Safety Breakfast“, initiiert vom Beirat für EPU der Wirtschaftskammer Kärnten in Kooperation mit der Notariatskammer Kärnten, macht auf diese Problematik aufmerksam. Es bietet praxisnahe Informationen zu Themen wie Testament und Erbrecht, Verträge zu Lebzeiten, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sowie konkrete Handlungsempfehlungen.

Vorsorge nie aufschieben





„Unternehmer:innen stehen täglich in der Pflicht – nicht nur gegenüber ihren Kund:innen, sondern auch gegenüber ihren Familien. Eine rechtzeitige Vorsorge schafft Klarheit und Sicherheit für alle Beteiligten,“ betont Notar Mag. Markus Traar. Auch Nicole M. Mayer, Vorsitzende des EPU-Beirats in der WK Kärnten, unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltungsreihe: „Vorsorge ist kein Thema, das man aufschieben sollte. Wer heute bewusst handelt, schützt morgen sein Unternehmen und sein Umfeld. Mit dem EPU Safety Breakfast möchten wir diesen Schritt erleichtern und konkrete Impulse geben.“

Das EPU Safety Breakfast macht dieses Jahr noch in den Bezirken St.Veit (20.11.) und Feldkirchen (26.11.) Halt.