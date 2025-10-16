Erster Gesundheitstag für Selbstständige war ein voller Erfolg

FOTOS HIER geht es zur Bildergalerie.

Der Arbeitsalltag vieler Unternehmer:innen ist geprägt von Termindruck, Verantwortung und hohem Einsatz. Dabei bleibt die eigene Gesundheit oft auf der Strecke – obwohl sie die Grundlage für Leistungsfähigkeit, Motivation und unternehmerischen Erfolg bildet. Der erste Gesundheitstag 2025, organisiert von der Wirtschaftskammer Kärnten (WK Kärnten) in Kooperation mit der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS), widmete sich genau dieser Frage: Wie kann Gesundheit im Betrieb aktiv gefördert werden – für Mitarbeitende ebenso wie für Unternehmer:innen selbst? Das Interesse war groß: Zahlreiche Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren, auszutauschen und neue Impulse für mehr Wohlbefinden im Arbeitsalltag zu gewinnen.

WK unterstützt Unternehmen

Die Wirtschaftskammer Kärnten unterstützt Unternehmen aktiv, Gesundheitsförderung im Betrieb umzusetzen – mit praxisnahen Informationen. Doch, wie WK-Direktor Meinrad Höfferer betonte, können die Betriebe diese Aufgabe nicht allein bewältigen: „Wenn Gesundheit am Arbeitsplatz gelingen soll, braucht es bessere Rahmenbedingungen. Weniger Bürokratie, mehr Anreize und ein Gesundheitssystem, das Unternehmen als Partner auf Augenhöhe sieht. Nur so können wir Österreich im internationalen Vergleich zukunftsfit und wettbewerbsfähig halten.“ Gemeinsam mit der SVS setzt sich die WK Kärnten dafür ein, dass Gesundheit als Teil der Unternehmenskultur verstanden und gelebt wird. „Der erste Gesundheitstag für Selbständige machte eindrucksvoll sichtbar, wie eng wirtschaftlicher Erfolg und persönliche Gesundheit miteinander verbunden sind. Das große Interesse und die positive Resonanz bestärken uns darin, dieses Thema konsequent weiter voranzutreiben. Wer als Unternehmen in Gesundheit investiert, investiert in die Zukunft seines Betriebes und in den Standort Kärnten“, betonte Franz Ahm, IC-Spartenobmann und Vorsitzender der SVS-Landesstelle Kärnten.

Gesundheit als Erfolgsfaktor

Katharina Göttlicher von der SVS Landesstelle Kärnten informierte Unternehmen über Angebote und Unterstützungsleistungen der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS). „Wer Arbeitsumgebung und -prozesse gesund gestaltet, investiert in den eigenen Erfolg. Als SVS unterstützen wir mit vielfältigen Angeboten zur Prävention und Gesundheitsförderung. Mit FUTURE PROOF bieten wir speziell für Familien- und Kleinstbetriebe ein neues Programm zur Betrieblichen Gesundheitsförderung“, brachte es die SVS-Expertin auf den Punkt. In ihrem Vortrag zeigte sie, wie Ein-Personen-Unternehmen, kleine und mittlere Betriebe sowie Familienunternehmen durch gezielte Gesundheitsförderung ihre Leistungsfähigkeit stärken und so Wohlbefinden und wirtschaftlichen Erfolg in Einklang bringen können.

Tony Meinert vom Sozialministerium stellte in seinem Impulsvortrag zur Nationalen Strategie „Gesundheit im Betrieb“ die gesellschaftliche Bedeutung des Themas heraus: „Gesundheitsmanagement steigert Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit, senkt Krankenstände und Fluktuation und stärkt die Innovationskraft der Unternehmen. Damit profitieren Beschäftigte, Betriebe und die Gesellschaft gleichermaßen.“

Business, Selbstständigkeit, Familie – und dann noch vier Kinder? Wie sich dieser Spagat zwischen Jausenbox, Zoom-Meeting und Wäscheberg meistern lässt, ohne dabei auszubrennen, das verriet die vierfache Mutter und erfolgreiche Unternehmerin Verena Enzenhofer in ihrem Vortrag.



Ein Tag, der bewegt

Unter dem Motto „Betriebliche Gesundheitsförderung – auch für Unternehmer:innen selbst!“ gab es ein abwechslungsreiches Programm mit praxisnahen Impulsen, Vorträgen und Mitmachstationen. Im Mittelpunkt standen Themen wie Bewegung, Ernährung, mentale Stärke und gesunde Führung mit dem Ziel, Gesundheit im Arbeitsalltag erlebbar zu machen.

Besonders großen Zuspruch fanden die interaktiven Stationen, an denen die Teilnehmenden ihre Fitness und Stressresistenz testen konnten. Für einen genussvollen Abschluss sorgte Cooking Catrin mit ihrer Pop-up-Küche. Sie zeigte eindrucksvoll, wie sich bewusste Ernährung, Kreativität und Genuss mühelos in den Arbeitsalltag integrieren lassen – gesund, schmackhaft und alltagstauglich.