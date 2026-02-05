Fahrschulen fördern Mobilität: 500-Euro-Gutschein bei Kärntner Lehrlingsmesse verlost

Die 8. Kärntner Lehrlingsmesse 2026 bot Jugendlichen wertvolle Orientierungsmöglichkeiten für ihre berufliche Zukunft. Mehr als 100 Aussteller:innen präsentierten rund 140 verschiedene Lehrberufe und ermöglichten den jungen Messegästen Einblicke in zahlreiche Branchen und Ausbildungsmöglichkeiten.

Im Rahmen eines Gewinnspiels verlosten die Kärntner Fahrschulen einen Gutschein im Wert von 500 Euro, der in allen 21 Kärntner Fahrschulen eingelöst werden kann. Gewonnen hat Elena Weger aus Grafendorf. Die 14-jährige informierte sich auf der Messe insbesondere über Sozial- und Pflegeberufe. Sie wird ab Herbst auch die Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung in Lienz besuchen und freute sich heute den Gutschein entgegenzunehmen. Eva-Maria Sommer, Vorsitzende der Fachvertretung Fahrschulen und Allgemeiner Verkehr, betont: „Mobilität ist für junge Menschen ein entscheidender Faktor – für Ausbildung, Berufseinstieg und persönliche Selbstständigkeit. Mit dem Gutschein möchten wir zeigen, dass Fahrschulen einen wichtigen Beitrag zur Jugendförderung und zur Mobilität in Kärnten leisten.“

Die Aktion soll ein Zeichen setzen: Mobilität ist ein Schlüssel zur beruflichen und persönlichen Entwicklung. Gerade für junge Menschen eröffnen sich mit einem Führerschein bessere Chancen im Ausbildungs- und Berufsalltag – sei es im Lehrberuf selbst oder auf dem Weg zur Arbeitsstelle. Die Kärntner Fahrschulen möchten die Jugend damit in ihrer Eigenständigkeit und Mobilität unterstützen und einen Impuls für den Einstieg in den Arbeitsmarkt geben.