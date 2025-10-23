Familientradition und Innovationskraft ausgezeichnet

Zwei Familienbetriebe aus dem Bezirk St. Veit zeigen stellvertretend, was gelebtes Unternehmertum über Generationen hinweg bedeutet. Die Familie Köppl führt den traditionsreichen Gasthof „Zum goldenen Anker“ in Friesach bereits in fünfter Generation. Das Haus steht für herzliche Gastfreundschaft, regionale Küche und Beständigkeit – Werte, die Mario Köppl heute mit viel Engagement weiterträgt.

Ebenso prägend für die regionale Wirtschaft ist die Familie Schnitzer, deren Erfolgsgeschichte vor 50 Jahren mit Antonia Schnitzer und ihrem Mann begann. Aus einer kleinen Tankstelle in der Völkermarkter Straße wurde ein vielseitiger Familienbetrieb mit Tankstelle, Waschcenter und Gasthof. Heute führt Tochter Susanne Elisabeth Schnitzer seit 15 Jahren das Car Wash Center Schnitzer mit derselben Begeisterung und setzt die Familientradition erfolgreich fort.

Im Rahmen der feierlichen Mitgliederehrung der Wirtschaftskammer Kärnten wurden die beiden Betriebe gemeinsam mit weiteren 57 Unternehmen für ihre langjährige Treue und ihren Beitrag zur regionalen Wirtschaft ausgezeichnet. WK-Vizepräsidentin Astrid Legner überreichte die Urkunden persönlich: „Die gelungenen Betriebsübergaben stehen beispielhaft für Kontinuität, Vertrauen und die Weitergabe unternehmerischer Werte über Generationen hinweg. Sie zeigen, dass gelebte Familientradition und unternehmerischer Erfolg kein Widerspruch sind, sondern sich gegenseitig stärken.“

Bezirksobmann Walter Sabitzer hob den Innovationsgeist hervor: „Unsere Unternehmen sind weit mehr als wirtschaftliche Leistungsträger, sie sind tragende Säulen des gesellschaftlichen Lebens. Sie schaffen Arbeitsplätze, Perspektiven und Lebensqualität in der Region. Besonders beeindruckend ist ihr Mut, Neues anzupacken, ohne die eigenen Wurzeln zu vergessen. Dieses Zusammenspiel von Fortschritt und Tradition macht sie zu echten Vorbildern für verantwortungsvolles und nachhaltiges Unternehmertum.“