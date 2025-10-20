Gewerbe und Handwerk feierten gemeinsamen Frühschoppen

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Wer arbeitet, darf auch mal feiern! Und das taten auch rund 250 Unternehmer:innen beim bereits zweiten Frühschoppen der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Schleppe Event Arena. Bei Kärntner Schmankerln, Live-Musik und herbstlicher Stimmung nutzten die Gäste aus ganz Kärnten die Gelegenheit, abseits des Alltags ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.

Menschlicher Austausch als Fundament für Erfolg

Spartenobmann Peter Storfer zeigte sich über die große Resonanz erfreut: „Unsere Betriebe leisten Tag für Tag Enormes – von Innovation bis Lehrlingsausbildung. Der heutige Tag zeigt, wie stark unser Gewerbe und Handwerk in Kärnten sind. Solche Treffen sind wichtig, weil sie das sichtbar machen, was uns ausmacht – Menschlichkeit, Zusammenhalt und der Wille, gemeinsam weiterzukommen.“ Neben dem geselligen Austausch wurde auch über aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen und Zukunftsthemen im Kärntner Gewerbe gesprochen. Der Frühschoppen bot Gelegenheit für neue Kontakte und partnerschaftliche Gespräche, bei denen deutlich wurde: Kooperation und Kommunikation sind ebenso wichtig wie präzise Arbeit und Qualität.

Mit regionaler Kulinarik, stimmungsvoller Musik der Casinoband und bester Laune klang der Vormittag aus – ganz im Sinne des Veranstaltungsmottos: „Beim Reden kommen die Leut’ zsamm.“