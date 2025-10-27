Gold für WK-Initiative beim CREOS 2025

Nur noch wenige Wochen trennen Kärnten von einem historischen Moment: Mit der Eröffnung der Koralmbahn entsteht mit der AREA SÜD ein völlig neuer Wirtschaftsraum. Während andere Städte längst Strategien entwickelt haben, um die neuen Chancen zu nutzen, kritisieren die WK-Bezirksstelle Klagenfurt und die Junge Wirtschaft Klagenfurt (JW) seit vielen Monaten die Untätigkeit der Klagenfurter Stadtpolitik. Mit der Kampagne „Klagenfurter Stadtpolitik ohne Fahrplan zur Koralmbahn“ setzten sie gemeinsam mit der Agentur „Stoff“ ein starkes Zeichen – nun wurde diese Initiative mit dem CREOS Award 2025 in Gold prämiert.



Auszeichnung mit Beigeschmack

„Wir hätten diesen Preis lieber nicht gewonnen – und dafür erlebt, dass sich die Stadt rechtzeitig vorbereitet“, sagt Franz Ahm, Obmann der WK-Bezirksstelle Klagenfurt. „Die Kampagne war keine Imageaktion, sondern eine Mahnung. Uns war wichtig, aufzuzeigen, dass Klagenfurt die Koralmbahn verschläft und damit eine historische Chance verliert. Wenn dieser Preis hilft, die Verantwortlichen wachzurütteln, dann hat er seinen Zweck erfüllt.“

Ein Appell an die Verantwortung der Stadtpolitik

Auch die JW sieht in der Auszeichnung vor allem einen Auftrag: „Der CREOS zeigt, dass unsere Botschaft angekommen ist – aber gelöst ist damit noch nichts“, betont JW-Bezirksvorsitzender Markus Sylle. „In weniger als zwei Monaten wird die Koralmbahn eröffnet, und Klagenfurt hat noch immer keinen Plan, wie es den Anschluss an die Zukunft sichern will. Wir fordern endlich konkrete Maßnahmen statt leerer Versprechen.“ Die Kampagne, die mit markantem Radiospot und der Forderung nach einem klaren Standortkonzept umgesetzt wurde, war Teil einer breiteren Initiative, die Wirtschaft, Politik und Bevölkerung wachrütteln sollte.

Wirtschaft mit klarer Botschaft

Mit dem CREOS prämiert die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Kärnten jedes Jahr die besten Kommunikationsleistungen des Landes. Dass eine wirtschaftspolitische Kampagne ausgezeichnet wurde, zeigt laut Ahm, „dass Kommunikation dann besonders wirksam ist, wenn sie Haltung zeigt und Verantwortung übernimmt“. Die WK-Bezirksstelle Klagenfurt und die JW wollen die Aufmerksamkeit, die der Preis mit sich bringt, nun nutzen, um weiter auf die fehlende Standortstrategie hinzuweisen – und hoffen, dass der Appell an die Stadtpolitik nicht ungehört bleibt.