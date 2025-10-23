Herbstvortragsreihe 2025: Neue Perspektiven auf Wirtschaft, Gesellschaft und Zukunft

Wirtschaftliche Umbrüche, geopolitische Spannungen und technologische Veränderungen prägen den Alltag vieler Menschen. Orientierung und Einordnung werden dadurch immer wichtiger. Mit ihrer Herbstvortragsreihe 2025 setzt die Volkswirtschaftliche Gesellschaft Kärnten (VGK) genau hier an: Sie will Wissen zugänglich machen, Zusammenhänge erklären und unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen. An sechs Abenden bieten renommierte Vortragende Einblicke in zentrale Themen unserer Zeit – von globaler Wirtschaftspolitik bis zu gesellschaftlichen Werten. Die Reihe richtet sich an Unternehmer:innen, Studierende und alle, die über wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen informiert und zum Nachdenken angeregt werden möchten. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Wissen als Kompass in herausfordernden Zeiten

Siegfried Huber, der Vorsitzende der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten, betont, dass die Veranstaltungsreihe als Brücke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft gedacht ist: „Wir leben in einer Zeit, in der Orientierung und Wissen immer entscheidender werden. Die Volkswirtschaftliche Gesellschaft versteht sich als Plattform, die Menschen miteinander ins Gespräch bringt und dabei hilft, komplexe Themen verständlich zu machen. Wissen zu teilen heißt, Zukunft gemeinsam zu gestalten.“ Auch Herwig Draxler, Geschäftsführer der VGK, unterstreicht den Stellenwert eines sachlichen, offenen Dialogs: „Wir möchten Denkanstöße geben – jenseits von Schlagzeilen und schnellen Urteilen. Diese Vortragsreihe soll Raum für neue Ideen bieten und zeigen, dass es sich lohnt, sich mit Fragen auseinanderzusetzen, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft langfristig prägen.“

Themen zwischen Ökonomie, Ethik und Technologie

Den Auftakt macht am 28. Oktober die Wirtschaftsexpertin Elisabeth Springler von der Fachhochschule Wien. In ihrem Vortrag mit dem Titel „Geldpolitik als Balanceakt“ erklärt sie, wie die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank den Alltag von Unternehmen und Konsument:innen beeinflussen – von Krediten bis Preisen.

Im November stehen Sicherheit und Geopolitik im Mittelpunkt: Kärntens Militärkommandant Philipp Eder vom Bundesheer spricht über die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas, während Fernost-Expertin Susanne Weigelin-Schwiedrzik von der Universität Wien die wirtschaftlichen und politischen Strategien Chinas einordnet. Anschließend folgt KMU-Forscher Bernd Buchegger mit einem Blick auf die Chancen und Grenzen von Künstlicher Intelligenz in Wirtschaft und Arbeitswelt.

Im Dezember geht die Reihe mit zwei gesellschaftlich-ethischen Themen weiter: Der Theologe und Publizist Andreas Batlogg beleuchtet den Zusammenhang von Glauben, Sinn und Verantwortung. Der Profiler Thomas Müller analysiert die psychologischen Aspekte von Angst, Vertrauen und gesellschaftlichem Zusammenhalt.

Damit spannt die Volkswirtschaftliche Gesellschaft Kärnten einen Bogen von globalen Entwicklungen bis zu den persönlichen und ethischen Fragen, die unsere Gesellschaft bewegen. Alle Details zu Terminen, Vortragenden und Themen finden Sie HIER.